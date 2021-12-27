中職／悍將網羅前日職廣島重砲 對決郭俊麟2三振1觸身
中華職棒（CPBL）富邦悍將日前宣布接近網羅前日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊強打Xavier Batista，這位在日職擁有超過單季25轟實力的強打，曾在2019年對決過未來隊友郭俊麟，3打席2打數沒有安打，不過有被郭俊麟丟過觸身球1次。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-27 16:41:12｜2021-12-27 16:42:30
Xavier Batista於2017年來到日職加盟廣島時就展現傲人強打能力，2017年出賽61場敲11轟，接下來2季都敲出25轟以上成績，總計在日職3季共出賽263場，打擊率2成57，62轟，145分打點，來台若能適應將是非常強力的外援。
有趣的是，Xavier Batista在2019年兩聯盟交流賽時曾對決過「未來隊友」當時效力埼玉西武獅的郭俊麟，2人對決3打席2打數沒有安打，郭俊麟賞給Xavier Batista2次三振，不過也有1球砸在Xavier Batista身上形成觸身球。
不過Xavier Batista因為禁藥等其他問題離開日本職棒舞台，未來能否通過中職檢驗，以及這位好手是否能適應中職環境，職棒圈內人士都相當期待。