《全明星3》選手不練習！大學長小春認了「最怕老鼠屎」
節目《全明星運動會》第三季開播後再次引來高收視，不過近來卻傳出藍隊的選手李芷婷因忙於校園演唱會而時常缺席練習，隨後也發文道歉，坦承自己不夠努力，而身為第二季大學長、「音速小子」的顏佑庭，今（27）日與昔日隊長「頑童」小春一同出席記者會時，2人也對此發表看法。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-27 16:50:51｜2021-12-27 16:57:51
藍隊在領隊錢薇娟的帶領下，在第一、二季都拿下勝利，不過第三季才剛開始卻苦吞敗仗，小春先是笑說：「如果不行，我就再回去帶隊好了！」表示雖然錢薇娟有自己的辦法，不過選手仍需要學會自我管理，同時讚賞當時的隊友若遲到，會誠心地道歉、先行告知，不會直接消失，趕上後也會加緊腳步練習：「其實都會緊張，總不可能讓人家等，練習就跟工作一樣。」
至於給第三季藍隊的建議，小春認為參加節目，就要有必死的決心：「大家最怕就是老鼠屎，畢竟藍隊已經二連霸，總不能在第三季吃下敗仗，錢姐不開心，我和第一季（的夥伴）也會不開心。」顏佑庭也給予鼓勵：「大家一定會找到各自的節奏，好好享受團體生活和比賽吧！」
近來福原愛爆出即將和新歡橫濱男走入禮堂，而與其前夫江宏傑曾合作《全明星觀察中》的小春，今天也被問到是否有關心對方，他坦言和江宏傑的聊天內容，主要都是圍繞在《全明星運動會》上，也希望能再次與《全明星觀察中》的「家人們」團聚：「我們感情都很好，彼此都會相互關心。」
事實上，顏佑庭今年初加入《全明星運動會》第二季後就漸漸受到關注，結束節目錄影的他積極回歸音樂人身分，不僅發行3首數位單曲，還即將登上「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」。顏佑庭今天出席記者會時，以一身勁裝亮相，帶來個人創作單曲《MVP》，撩起上衣大秀精實六塊肌肉，另外，小春也驚喜現身，準備了生日蛋糕及金項鍊，要替顏佑庭提前過生日。