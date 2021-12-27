從飯店退房「掃光備品」合理嗎？房務全認了：真的感謝你
2021年來到尾聲，很多民眾已經安排好跨年活動，不少飯店、旅館早已被預訂一空。日前就有粉專好奇發問「從飯店退房時，大家會拿走飯店的備品嗎？」貼文也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 17:07:03
日前臉書粉專《靠北住宿2.0》上好奇發問，「若大家出遊住完飯店後準備退房，會拿走飯店的免洗牙刷、毛巾等備品嗎？」
問題曝光後立刻有不少客人回應「用得到才拿，浴帽必拿，染髮超好用」、「最多牙刷跟梳子吧！畢竟用一次就丟掉蠻可惜的，能用就用別浪費」、「五星飯店給的兒童牙刷牙杯，我會帶走」、「牙刷備品會帶走...有客人來訪給客人很方便」、「本來覺得不好意思，但後來聽說不拿的話，為了安全及防疫起見，飯店也是全丟掉，那我還是拿回家使用好了」、「也可以訂房時直接告知不用放備品，我們都會自己帶，避免飯店業者的麻煩及浪費」。
隨後也釣出房務員大談經歷「能拿走的就拿走，房務員比較方便做事，曾打工的房務員經過」、「拜託拿走，但是不該拿的不要拿，真的感謝你」、「都拿走最好房務員不用記要補什麼，但有遇過都拿的，杯蓋杯墊都拿走」、「拋棄式東西都包含在住宿費裡面了」、「我女友以前做房務，他說客人沒拿走的話也都是丟掉，衛生問題，誰知客人有沒有碰過」。（編輯：潘毅）