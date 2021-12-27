24歲「人間甜豆沙」確診康復體態好 羞羞視角800萬人暈船
南韓女團BLACKPINK 24歲成員LISA月初確診，近日康復繼續上工，她聖誕節化身冰后祝粉絲佳節愉快，氣色紅潤應是有好好休息，讓許多歌迷放心不少，而她變裝的照片，漂亮臉蛋配上火辣身材，吸引800多萬人告白、按讚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-27 17:27:17
LISA月初確診消息一出震驚娛樂圈，但她中鏢仍天天更新IG，儘管內容全是代言的時裝精品，追蹤人數仍大幅提升，近日終於突破7000萬，成為南韓女歌手之最。
LISA有著「人間芭比」、「人間甜豆沙」等稱號，她聖誕節當天更變裝化身聖誕冰后，頭戴玩具皇冠、手拿仙女棒，並穿上雪白洋裝，整體模樣可愛又性感，許多網友紛紛戀愛，告白表示：「我的天使！」、「真可愛」、「聖誕快樂，我的LISA」、「LISA皇后」、「有夠漂亮的」。
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