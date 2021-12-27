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鹿希派發片喊卡又照辦　吳宗憲「態度大逆轉」掀熱議

▲鹿希派（左）發片喊卡又照辦，吳宗憲（右）態度逆轉掀熱議。（圖／吳宗憲臉書、容易文創提供）
▲鹿希派（左）發片喊卡又照辦，吳宗憲（右）態度逆轉掀熱議。（圖／吳宗憲臉書、容易文創提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-27 18:01:34｜2021-12-27 18:02:29

吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）昨（26）日因在夜店外抽大麻捲菸，而遭到警方逮捕，最後以10萬元交保，隨後也傳出他原定於29日的發片記者會已經取消，不過今（27）日，吳宗憲又突然改口，表示可能會照常舉辦，希望兒子還是能如期發片，對於才事隔一天進度卻大逆轉，網友開始瘋猜其背後原因。

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▲吳宗憲總是在節目上帶給觀眾歡樂。（圖 / 吳宗憲臉書）
▲吳宗憲原本要取消兒子的發片記者會。（圖 / 吳宗憲臉書）
談及鹿希派發片進度，吳宗憲向《NOWnews今日新聞》進一步說明：「現在就等他們公司那一邊，很可能就是行禮如儀，該做的事情還是繼續，該出庭的時候他也會出庭，看公司那邊怎麼處理。」由於鹿希派是星二代，言行舉止難免受到關注，今天吳宗憲向媒體表示事發當晚，就已經在牧師的陪同下，和兒子深聊了2個小時，希望能讓對方自己去面對，因為很多事情都不需要再做協調，就看兒子事後如何去造化：「因為古時候都已經講完，我這個父親不知言教，我也造就身教完成。」

吳宗憲從原本「懇請法官從重量刑」的態度，到現在願意再次給兒子機會，如期舉辦發片記者會，引來網友好奇「逆轉關鍵」，大部分人認為是因爲昨晚的「父子深聊」，吳宗憲才會改變決定，至於背後真正的原因和細節，《NOWnews今日新聞》傳訊息詢問吳宗憲，至截稿前未獲得回應。

▲憲哥（左）與兒子鹿希派登《紅白》獻唱。（圖／台視）
▲吳宗憲（左）決定繼續支持兒子鹿希派發片。（圖／台視）
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