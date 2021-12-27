韓國搶購60萬人份新冠口服藥 施打加強劑成「必須選項」
自從韓國採取「與病毒共存」的防疫策略後，國內確診病例數卻一再創新高，重症、死亡人數飆升導致病床不足、首都圈醫療崩潰。為此，韓國政府也緊急簽訂了60.4萬人份的新冠肺炎口服藥採購合約，預計向美國食品藥物管理局（FDA）日前先後批准的口服藥廠商輝瑞（Pfizer）、默沙東（Merck）協商增購事宜。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-27 17:58:29
根據《韓聯社》報導，韓國中央災難安全對策本部第一次長權德喆表示，繼美國批准新冠口服藥物緊急授權後，韓國目前也在加速推動新冠口服藥的緊急使用授權程序。輝瑞、默沙東研發的口服藥能否取得韓國食品醫藥品安全處授權，結果出爐後將會對外公布，屆時疾病管理廳將會詳細說明交貨時期等具體內容，預計最快韓國將於明年1月底投入使用。
由於韓國疫情近期確診轉重症人數破千例，單日病歿紀錄又創新高，權德喆在記者會上指出，距離政府暫停「恢復日常」措施已有10天時間，中央災難安全對策本部將與日常恢復支援委員會探討是否要延長保持社交距離措施。
至於醫院病床短缺、醫療量能吃緊等問題，權德喆則回應，當局已組建相關工作小組，致力於增設新冠肺炎專屬病床，並呼籲民眾積極接種疫苗，強調加強劑不是一個「可供選擇」的建議施打選項，而是「必須要施打」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。