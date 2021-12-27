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HER2陽性晚期乳癌陷瓶頸 存活是一大挑戰
馬偕紀念醫院乳房外科主任張源清醫師表示，目前HER2陽性晚期乳癌的標靶藥物治療，最大的瓶頸是腦部轉移的處理，由於腦部特殊的BBB(Blood Brain Barrier血腦屏障)構造，一般的大分子量標靶藥物難以通過，造成前線的標靶治療不容易控制腦轉移。後線藥物的使用上因為健保的限制，過去除了化療之外，並沒有太多的治療選擇。患者與癌症病魔纏鬥時，常會發生後線無標靶可用的情況。對於後線病患來說，沒有更多的藥物可以搭配使用一直是HER2陽性晚期乳癌治療上的一大瓶頸。
▲台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升醫師表示，新一代小分子標靶藥物新適應症的通過對醫師來說，等於有了比現在更好的武器去對抗轉移性乳癌。
HER2陽性標靶藥物通過三線適應症 對抗腦轉移
新一代小分子標靶藥物屬於酪氨酸激酶抑制劑（Tyrosine kinase inhibitor，TKI），是分子量較小的標靶藥物，藥物比起大分子量標靶藥物更容易通過BBB達到腦部，三軍總醫院血液腫瘤科主任戴明燊醫師在去年ESMO Asia (歐洲腫瘤醫學會亞洲年會) 發表了新一代小分子標靶藥物在Nala Trial臨床試驗中的亞洲族群分析，關於亞洲族群的報告。此試驗以新一代小分子標靶藥物與現有的舊一代HER2陽性乳癌標靶藥物比較分析。試驗分析發現，新一代小分子標靶藥物在總存活率、反應率、患者用藥後因為腦轉移而必須更進一步治療的比例，都比舊的標靶藥物更加優異，亞洲人的總生存期更是多出了5.1個月。衛生福利部食品藥物管理署也依據此臨床試驗，於今年十月底核准新一代小分子標靶藥物在HER2陽性晚期乳癌的新適應症，對於原本只能使用化療而沒有標靶藥物可以使用的病患來說，無疑是一大福音。
為HER2陽性轉移性乳癌展開治療新希望
台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升醫師表示，新一代小分子標靶藥物新適應症的通過對醫師來說，等於有了比現在更好的武器去對抗轉移性乳癌。在近幾年來台灣乳癌發生率不斷上升，能夠推出比現有藥物更好的新藥對患者來說是一劑強心針。但黃俊升醫師也提醒，雖然藥物與醫療技術不斷進步，及早開始治療並聽從專業醫師的建議還是非常重要，定期的乳房篩檢並留意自己身體出現的狀況，是防止癌症危害健康的不二法門。
資料來源：健康醫療網 HER2陽性新標靶 轉移性乳癌治療新紀元
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