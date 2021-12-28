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FIR前主唱Faye曝跟陳建寧官司進度　單身3年向上帝討男友

▲Faye笑說發完片後有時間談戀愛。（圖／記者陳思誼攝）
▲Faye笑說發完片後有時間談戀愛。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-28 07:30:00

F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye（詹雯婷）2018年退團後，等了4年終於發行專輯《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》，她27日舉辦記者會，被問到與陳建寧的官司，Faye笑說是「人生教訓」，但現在彼此祝福。她透露3年沒談戀愛，努力跟上帝禱告、列條件，希望能出現一位能與自己成長、進步的對象。

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▲蔡健雅（右）現身送禮祝福。（圖／記者陳思誼攝）
▲蔡健雅（右）現身送禮祝福。（圖／記者陳思誼攝）
問及Faye無預警被退出飛兒樂團，是否覺得人情冷暖？她表示新專輯收錄的幾首歌，就是心情寫照，「有時候祝福跟痛苦是併在一起的」，求再多的祝福，也是要經歷不少波折換得，但現在心情不易被影響，反而會用不同的心態面對問題。

聊到跟陳建寧互告一事，Faye笑說是「人生教訓」，但也是人生很好的經歷，「有些事情經歷過是滿好的。彼此祝福這件事是真的」，Faye坦言儘管不愉快，人生與工作還是得進行，「我現在就是努力在我要做的事情上面，這才是最重要的」，至於官司進度，她表示再議完成，現在等待結果中，「就交給律師，我大腦比較沒那麼多空間去想這些事情，這些也不影響工作，就是對我的名字一個尊重」。

Faye空窗已三年，因為2年疫情加上埋首做專輯的關係，沒機會認識到新對象，「我也是需要專心沉澱，這張專輯是跳躍式的成長，必須全神貫注」，她笑說之前沒時間分心，但「接下來應該就可以了啦！」Faye也跟上帝禱告，表示不在意外在條件，能與她一起成長才最重要，「我不是說要人家來養我，很多外在條件有都很好，但對我來說，真正需要的是一個可以跟妳一起成長的人，而那個方向是要在對的頻率上」。

▲Faye苦熬4年終於發片。（圖／記者陳思誼攝）
▲Faye苦熬4年終於發片。（圖／記者陳思誼攝）
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