半導體短缺可望2022緩解 彭博：全球注意到台灣重要性
距離告別2021年只剩短短幾天，《彭博》採訪多家調研機構專業人士指出，台海危機恐傷及半導體供應，而「彭博觀點」（Bloomberg Opinion）專欄評論家高燦鳴（Tim Culpan）今（27）日則分析，到了2022年全球性的半導體短缺將有所緩解，而這場危機也讓世界注意到台灣在晶片供應上的重要性與大國角力之間的困境。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-27 18:42:13｜2021-12-27 19:13:38
《彭博》先前提到，台海局勢的任何升級包括封鎖或中國直接入侵，都可能造成台灣半導體業的崩潰，而台灣晶片行業也影響了全球智慧型手機到汽車等多項產業。高燦鳴分析指出，今年的晶片危機讓全球意識到，美國永遠無法取代台灣、南韓、日本或中國在全球電子基礎設施中根深蒂固的地位，所幸明年全球性的半導體短缺將有所緩解。
高燦鳴認為，台積電將90％的產能維持在台灣是個「不可思議的舉動」，作為一家全球性的企業，這樣不願意向海外擴張的態度需要改變；而白宮也應該要懂得學會管理風險，選擇值得信賴的盟友合作，若繼續不尊重台灣、韓國這樣的重要盟友，很難確保全球科技產業流程中的每一步都是可靠的。
此外，高燦鳴也認為，就算供應鏈緊縮也不會改變台灣的角色，尤其隨著中國因政治因素重罰遠東集團，這代表著「中國正關閉一座通向台灣的重要橋樑」，北京對台企的嚴厲態度只會加速台企出走海外市場的速度；再加上近期中國網路駭客行動頻傳，顯示出未來全球的「網路冷戰」趨勢，針對台灣資訊安全的惡意勒索軟體也值得其他國家有所警惕。