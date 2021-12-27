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外星人闖臥房、見怪光　北愛爾蘭神秘目擊事件三年內暴增

▲北愛爾蘭2021年幽浮目擊事件有明顯增加。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲北愛爾蘭2021年幽浮目擊事件有明顯增加。（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-27 18:48:43

北愛爾蘭警方今年頻頻接獲「無法解釋目擊事件」，其中包括不明飛行物、不明空中現象、民眾指稱臥室裡有外星人等等，共8起事件，比起前2年顯著增加，不過當局尚未對此展開調查。

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根據《衛報》報導，北愛爾蘭警方在2021年期間接獲了共計接獲8起神秘「無法解釋目擊現象」通報，與2020年的6次以及2019年的4次比起來大幅增加。

今年1月17日時，在唐帕特里克地區有民眾通報目擊到空中有一艘太空船，且不斷的閃光。隨後在5月，警方接獲2起目擊通報，一次是在馬哈貝里地區，有民眾目擊直升機發出奇怪的白光，另一次則是在接近月底時，有民眾通報天空中出現奇怪的飛碟。

警方在7月時，又接獲2起通報，一次是有民眾在住家監視器畫面上看到奇怪影像，另一起則是有人通報看見天空中出現圓頂狀物體，上面還閃著8個燈。

在9月時，還傳出有人「在臥室看見外星人」，10月則是有一名被拘留的病患說自己被外星人綁架。而最後一起則是發生在11月，當時有人通報在天空中看到異常明亮的光。

雖然北愛爾蘭警方尚未對這些事件進行調查，但是針對今年目擊事件增加的情況，前英國國防部不明飛行物調查員波普（Nick Pope）表示，在疫情大流行期間，民眾在家中度過的時間增加，因此才會注意到那些以前未曾注意過的事情，導致目擊情況增加。

波普說，另一種可能性是因為美國正在認真對待「幽浮」問題，甚至連五角大廈都啟動了一項關於幽浮的新倡議，讓民眾更加積極通報身邊一些「不尋常」的事物。波普認為，英國在可疑目擊通報方面存在長期的漏報，實際上的目擊次數可能比通報量還要高出許多。

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