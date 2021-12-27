新北攜手鴻海首度舉辦世界級FRC機器人區域大賽

為推動跨域創新科技人才，新北市今（27）日與鴻海教育基金會辦理「2022 FRC（FIRST Robotics Competition）機器人區域大賽New Taipei City x Hon Hai Regional」合作儀式，宣布與鴻海教育基金會首次合作舉辦國際最高等級的高中生機器人大賽。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-27 18:50:33
新北市長侯友宜表示，機器人、AI人工智慧是重要的發展趨勢，新北致力打造自造城，尤其在高中職的技藝根基上，透過許多的方式，培養孩子動手做能力，參加FRC機器人的競賽，能提升學生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技能；感謝鴻海教育基金會投入1000萬元，讓新北、台灣的孩子們能夠參與世界級競賽。
侯友宜指出，第一屆在臺灣舉辦的FRC機器人區域大賽，將於明年3月4日至6日在新北市工商展覽中心盛大展開，這項競賽不僅考驗師生的專業技能，學生們透過比賽也能在心理、軟實力上取得進步；此外，FRC賽事考驗團隊的精神、臨場應變能力，特殊的聯盟賽制設計，更需要參賽隊伍間互補，並發揮共好精神才能取得佳績。
教育局技職教育科長江彥廷說，全國共34隊的高中職學校參賽，將由3個隊伍組成聯盟取得臺灣區域賽的冠軍，將於4月20至23日到美國休斯頓參加總冠軍賽，學生免出國就能參與國際級賽事；感謝鴻海教育基金會、科技部中部科學工業園區管理局給予諮詢及技術資源，及國立臺灣大學及臺灣師範大學提供師生培訓及協助競賽活動志工，相信產官學合作能夠培育出更多創新人才。