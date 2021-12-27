糖尿病前期怎麼辦？研究：減重５％＋運動６小時延緩糖尿病發生

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空腹血糖值大於126介於mg/dl 是糖尿病的診斷標準之一。空腹血糖介於100-125 mg/dl之間，就屬於「前期糖尿病」範圍。如果以糖化血色素為標準，正常人的糖化血色素應低於5.6，5.7至6.4之間則為糖尿病前期，6.5以上即為糖尿病。
糖尿病前期是發生糖尿病的高危險群，如果不及早注意飲食、運動、體重控制、血糖監測等，1年後7個約有1個人會演變成糖尿病。國民健康署指出，台灣18歲以上成年人，屬於糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dL)的盛行率約25%，每4人就有1人是糖尿病的高風險群。
積極減重每周運動6小時 改善血糖與脂肪肝
德國糖尿病研究中心 (DZD) 近期在《Diabetes》期刊中發表研究，針對1,105名糖尿病前期病人，根據他們的胰島素分泌、胰島素敏感性、脂肪肝含量，分為高風險及低風險族群。進行12個月的生活方式干預，並追蹤他們的身體數值二年，其中，有82%參與者完成了研究。
研究表示，在高風險族群的身上發現，更多的運動量及生活作息的干預調整，包括體重減輕5%、脂肪攝取量比例降低為總飲食量30%以下、每周運動鍛練6小時等方式，能幫助他們改善血糖、心血管代謝，並能夠將肝脂肪降到正常範圍內。相對的，傳統的生活習慣調整，對高風險族群的血糖改善較差。
研究稱生活干預強度高 有助延緩進展成糖尿病
圖賓根大學醫院（Tübingen University Hospital）糖尿病學主任Andreas Birkenfeld教授表示，這項研究表明，為了更好地預防糖尿病前期在將來進展為真正的糖尿病，必須透過正確指標分辨風險。結果顯示，給予高風險群更高強度的作息調整、體重控制、運動鍛練，有助於延緩發展為糖尿病的進程。
研究團隊宣稱，該項研究是以「風險分級」的方式，來測試不同強度的生活模式干預，對於不同族群的身體健康影響。不過，這樣研究的試驗時間較短，且有18%的受試者未完成過程。
另外，受試者中，78%被歸於高風險族群，只有22%被歸於低風險族群。低風險的糖尿病前期患者是否能經由生活方式改善來預防糖尿病，仍須未來繼續研究探討。
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