20幾歲就有肥肚腩？ 研究：年輕人內臟脂肪太多 血管壁恐「提早GG」

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這項研究發表於《Pediatric Obesity》，收集10-23歲超過600名的年輕受試者，運用雙能X光儀（DXA）測量他們的內臟脂肪，並評估受試者的「脈波傳播速率」（PWV），脈波傳播速率是指心臟收縮與舒張送出的血液，經由血管傳達到手、腳等末稍部位的速度。數值愈大表示血管壁愈硬。當PWV值大於1400 cm/sec，罹患冠狀動脈疾病的可能性也愈高。
研究團隊發現，與健康體重的年輕人相比，肥胖青年的內臟脂肪明顯較多，脈波傳播速率數值也更高。在體脂肪率屬於肥胖、且體重BMI值超過健康標準的受試者身上，可看到內臟脂肪與脈波傳播速率呈現正相關現象。研究指稱，這可能是判別青少年們會不會發生肥胖、代謝相關疾病的參考指標。
研究認為，內臟脂肪可能是引發青少年族群臨床的心血管併發症的原因，未來還須針對肥胖青年族群進行長期研究，以確定內臟脂肪在其終生各階段，與心血管疾病之間的相互作用。
心血管出問題如骨牌效應 連帶影響身體各系統負擔
研究通訊作者、喬治亞大學（University of Georgia）營養科學教授Joseph Kindler表示，動脈硬化程度愈高，血流通過血管的速度與壓力就愈大，更容易對心血管疾病造成損害。這樣的變化就如同骨牌一樣，將連帶增加身體各系統的負擔，引起不同的健康問題。
其中，與動脈硬化相關的脈波傳播速率是關鍵指標，它使青少年與兒童更容易罹患心血管疾病，尤其是在高BMI值的這些年輕人身上。
Kindler教授表示，全世界被診斷出第2型糖尿病的年輕人與兒童逐漸增加，肥胖是最重要的風險因子之一。在這次研究的受試者中，就有145人確診第2型糖尿病，接近1/4比例。
Kindler指出，糖尿病與代謝症候群在年輕人愈加普遍，這類疾病如果發生在年輕或成長發育階段，可能導致身體系統以更快的速度退化，影響大腦、腎臟、肝臟、骨密度等問題。在三組研究對象中都發現，內臟脂肪與脈波傳播速率相關，反而是皮下脂肪似乎與脈波傳播速率沒有顯著相關性。
哥倫比亞大學紐約營養研究中心教授Wei Shen則認為，最準確的內臟脂肪是使用MRI測量，如果以MRI測定內臟脂肪值，這項研究的數值將更為可信。除此DXA之外，一般情況之下，腰圍仍然是判斷內臟脂肪的良好指標，建議無論男女性，都應該將腰圍控制在健康範圍之內。
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