酒駕人神共憤！網傳陳其邁座車也被撞 高雄警方證實了
高雄市26日晚間發生黃姓男子酒駕撞死人意外，讓市長陳其邁震怒要求嚴辦，今（27）日有網友稱，陳其邁座車在11月底也遭酒駕擦撞，對此，左營分局稍早證實確有此事，肇事司機為62歲的張姓駕駛，酒測值0.59毫克，事故未有人員受傷，已將他依法送辦。
編輯中心／綜合報導
2021-12-27 19:47:56
全案發生於26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處，但卻在行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，於國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛，送醫後傷重不治，兩名女兒和爸爸也受傷，所幸3人生命徵象均穩定。
據警方調查，肇事黃男先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，引來網路一片罵聲，要求嚴辦酒駕肇事，高雄市長陳其邁聽聞此事，也震怒指示交通局、警察局加強道安大執法。
不過，今日稍早有網友爆料稱「高雄酒駕仔多到連市長車都被撞」，指出陳其邁的座車在11月底被酒駕擦撞，對此，高雄警局左營分局稍早證實，經查本案發生於11月24日21時許，事故未造成人員受傷，肇事的62歲張姓駕駛已依規定經員警酒測值為0.59毫克，並依公共危險罪移送偵辦。（編輯：林莞茜）