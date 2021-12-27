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酒駕人神共憤！網傳陳其邁座車也被撞　高雄警方證實了

▲今（27）日傳出高雄市長陳其邁的座車也遭酒駕者撞上。圖為陳時脈探望遭酒駕男撞上的家屬。（圖／翻攝畫面）
▲今（27）日傳出高雄市長陳其邁的座車也遭酒駕者撞上。圖為陳時脈探望遭酒駕男撞上的家屬。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-12-27 19:47:56

高雄市26日晚間發生黃姓男子酒駕撞死人意外，讓市長陳其邁震怒要求嚴辦，今（27）日有網友稱，陳其邁座車在11月底也遭酒駕擦撞，對此，左營分局稍早證實確有此事，肇事司機為62歲的張姓駕駛，酒測值0.59毫克，事故未有人員受傷，已將他依法送辦。

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全案發生於26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處，但卻在行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，於國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛，送醫後傷重不治，兩名女兒和爸爸也受傷，所幸3人生命徵象均穩定。

▲高雄車禍！BMW男疑酒駕撞飛4行人。（圖／翻攝畫面）
▲黃姓男子26日晚間酒駕，撞上行人1家4口，釀成1死3傷慘劇。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，肇事黃男先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，引來網路一片罵聲，要求嚴辦酒駕肇事，高雄市長陳其邁聽聞此事，也震怒指示交通局、警察局加強道安大執法。

不過，今日稍早有網友爆料稱「高雄酒駕仔多到連市長車都被撞」，指出陳其邁的座車在11月底被酒駕擦撞，對此，高雄警局左營分局稍早證實，經查本案發生於11月24日21時許，事故未造成人員受傷，肇事的62歲張姓駕駛已依規定經員警酒測值為0.59毫克，並依公共危險罪移送偵辦。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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