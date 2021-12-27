肯定蔣經國貢獻 退輔會副主委李文忠出席退軍紀念活動
為紀念故總統蔣經國對台灣發展貢獻，政戰退軍每年1月13日以音樂會型態舉辦紀念活動。退輔會偕復興崗文教基金會、救國團在台北市國軍英雄館今（27）日召開「111年紀念經國先生音樂會」記者會，由民進黨籍退輔會主委李文忠出席記者會，並強調，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-27 20:11:35
退輔會發布新聞稿指出，「111年紀念經國先生音樂會」是為緬懷經國先生照顧榮民及對台灣的貢獻，訂於明(111)年1月13日下午2時，於台北市大安森林公園露天音樂台舉行。
退輔會表示，歷史人物有功有過。過去在兩蔣時代只有歌功頌德，台灣反對運動為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，更能全面呈現國家領導者的功過諸面向。
退輔會指出，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下，有三個值得稱頌的大功勞：包括安定內部，發展經濟及建設；採取柔性威權統治，舉例：民進黨組黨過程中，沒有任何人被捉被關；蔣經國晚年推動政治改革，如開放黨禁、報禁、萬年國會等，使接任的李登輝總統，在繼承蔣經國遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。
退輔會強調。民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允的評價。紀念蔣經國意義在此。