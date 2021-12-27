網路亂傳王力宏和Yumi不雅照 點「不明連結」當心被駭
王力宏和李靚蕾8年婚姻毀滅式離婚不斷牽扯出外案外，BY2妹妹Yumi和徐若瑄都被影射是王力宏的小三，徐若瑄不但三度發出聲明自清，連富商老公都跳出來表示相信老婆。Yumi則是在發出長文強調自己是王力宏婚前女友，且已經很久沒有聯絡後，遭到李靚蕾曝光截圖打臉，讓Yumi一度吞藥送醫。近日網路群組流傳王力宏和Yumi的不雅照，讓不少網友好奇點進去。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-27 20:38:57｜2021-12-27 20:39:30
近日網路瘋傳「獨家！王力宏與Yumi不雅照」連結，一度引起網友熱議和轉傳，但經由台灣事實查核中心查證，該連結為惡作劇應用程式，以往也有類似的惡作劇連結，因此提醒民眾千萬不要因為一時好奇心點進連結，可能導致帳號被盜。
日前王力宏婚變鬧得沸沸揚揚時，By2的經紀公司經不住網友炮轟，在微博發文喊告，表示已經向警方報案，沒想到李靚蕾跑到該貼文下面索要警察聯絡方式，揚言會將小三證據給警察。隨後Yumi不甘示弱發出7點聲明強調自己曾是王力宏的正牌女友，2人在2013年分手後就沒有繼續聯絡，還稱自己是「最佳前女友」。但李靚蕾顯然也不是省油的燈，立馬公布Yumi在2015年傳訊息給王力宏的截圖，而且what’s app的大頭貼還是一張裸照，讓Yumi再度被網友議論。