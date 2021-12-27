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高雄醉男酒駕釀1死3傷！殺人罪嫌重大　高檢聲請羈押禁見

▲高雄一名黃姓駕駛，26日晚間酒後駕駛BMW撞路人，釀成1死3傷慘舉。（圖／翻攝畫面）
▲高雄一名黃姓駕駛，26日晚間酒後駕駛BMW撞路人，釀成1死3傷慘舉。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-12-27 20:56:52

高雄市一名黃姓駕駛，26日晚間酒後駕車，撞上正在過馬路的一家4口，釀成1死3傷慘劇，今（27）日移送地檢署偵訊錢，面對媒體狂喊對不起，還稱會去靈堂上香，稍早檢方訊後，向高雄地方法院聲押禁見。

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全案發生於26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處，但卻在行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，於國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛，送醫後傷重不治，兩名女兒和爸爸也受傷，所幸3人生命徵象均穩定。

據警方調查，肇事黃男先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，引來網路一片罵聲，要求嚴辦酒駕肇事，高雄市長陳其邁聽聞此事，也震怒指示交通局、警察局加強道安大執法。

肇事的黃姓男子，事發當下酒測值高達到每公升1.24毫克，酒駕事實明確，涉及公共危險罪，警方當場逮人送辦，但由於他拒絕夜間偵訊，今日上午警方才在訊後將人移送高雄地檢署；高檢表示，被告具有殺人之不確定故意，罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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