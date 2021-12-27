高雄酒駕撞飛路人釀1死3傷　嫌犯遭地檢署聲押

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高雄地檢署指出，26日晚間接獲前金區發生酒後駕車肇事案件，隨即指派檢察官偵辦，檢察官先於27日上午會同法醫完成相驗程序，嗣經訊問黃姓被告後，認其具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
黃姓被告（38歲）於2006年、2009年均曾因酒駕案件為警移送，仍然仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛之狀態，而無法遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，或辨別交岔路口及注意車前狀況，更無法適時採取必要之安全措施，竟仍基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷，亦不違背其本意之殺人不確定故意，於110年12月26日飲酒後，駕駛自用小客車上路，嗣於晚間19時許，於高速行駛並闖越紅燈後，在高雄市前金區河東路、國民街口，直接撞擊正行走行人穿越道之被害林姓一家4人，致妻子范性女子送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。
地檢署強調，酒駕肇事害人害己，仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，漠視其他用路人之身體、生命安全 輕則危害交通安全，重則導致他人受傷甚至死亡，造成無辜家庭人倫破碎。該署對於酒後駕車之行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍之立場，以遏止酒駕歪風，保障人民安全。
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