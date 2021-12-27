林智堅棄選大新竹　趙少康嘆：他搞錯重點了

針對新竹市長林智堅今（27）日宣佈棄選大新竹市長，盼促成各黨支持新竹合併升格。中廣董事長趙少康指出，「林智堅搞錯了重點！」他選不選市長跟新竹縣市合不合併毫無關係。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-27 22:30:38｜2021-12-27 22:40:55
趙少康表示，外界批評合併是蔡英文要為他找工作只是一種諷刺，因為竹竹合併茲事體大，升格直轄市本來就有法律、有程序、有步驟，必需按部就班「照步來」，不是即興的一蹴可幾，也不是硬幹的暴虎馮河、吃緊弄破碗。
趙少剛說，現有六都都嫌太多，不能用修正《財政收支劃分法》來平衡縣市財政不公嗎？真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？苗栗的竹南、銅鑼不也是高科技重鎮嗎？就算竹竹苗要升格直轄市，一定要在2022嗎？不能好好全盤考量到2026再實施嗎？
趙少康表示，國土規劃不是兒戲，民進黨先是急急如律令想要霸王硬上弓，在立法院把修正《地制法》交付二讀，被在野黨及輿論批評得體無完膚後，又想用林智堅不選來加強竹竹合併、升格的正當性，整個過程粗糙又瘋狂。
趙少康強調，不管林智堅選不選都不應該蠻橫處理《地制法》及竹竹合併，民進黨還是適可而止，及時撤回《地制法》的修正案。