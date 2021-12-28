NOW早報／促竹竹合併升格！林智堅：不選大新竹首屆市長

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林智堅說，他擔憂城市發展的契機，因為他的個人因素斷送，為了大新竹鄉親的福祉，他要透過宣布不參選2022大新竹市長的決定，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。
林智堅強調，7年前，基於對故鄉新竹的熱情，在普遍不被外界看好之下，投入2014的新竹市長選舉。擔任市長這7年，他用盡全力改造新竹市，也因為對故鄉的不捨和在乎，今年9月提出大新竹合併的倡議，如今更基於對家鄉的疼惜，做出不選2022大新竹市長，以成全大局的決定。
林智堅表示，他衷心希望，國民黨等在野各黨派，都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展，以及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格。林智堅強調，政治本來就是很單純簡單的道理，他始終覺得，只要是對的事，就值得用盡全力去實現。
林智堅也說，雖然不會參選2022年大新竹市長，但還是會繼續努力推動新竹縣市合併升格。林智堅請託所有縣民與市民，不要再繼續沉默了。「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣市的鄉親一起大聲疾呼，「新竹要更好，我們要升格。」
今日天氣／今稍回暖！中南部上看25度 北部、東半部注意短暫雨
中央氣象局預報，昨（27）晚至今晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫仍偏低，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫飄雨，其他地區為多雲到晴的天氣。
溫度方面，台南以北及宜蘭低溫僅11至13度，其他地區14至16度，白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升，北部及東北部高溫19、20度，中部地區、台南及花蓮21、22度，高屏及台東23至25度。
擋不住！四海遊龍也喊漲 明起鍋貼、水餃漲0.5元
鍋貼和水餃專賣店四海遊龍昨（27）日晚間宣布，受到大環境影響原物料全面漲價，將自今（28）日起全面調漲，鍋貼、水餃漲0.5元，部分飲品和小菜也將調漲5元。
四海遊龍食品股份有限公司表示，受到營運成本、原物料及包裝成本等情況影響，總部經考量後，決定今（28）日開始鍋貼、水餃調漲0.5元。
福原愛母親拒同住不倫男 反對離婚「比較喜歡江宏傑」
日本桌球好手福原愛爆發不倫戀後，可能眾叛親離？據日媒《女性自身》報導，她未返台和一雙子女見面之外，與母親福原千代關係也鬧得很僵，尤其是她和「橫濱男」11月開始交往、同居，可望明年元月再婚，此舉未獲得母親認可，熟知內情的媒體人士說：「其實福原千代很喜歡女婿江宏傑，反對女兒離婚的做法。」
住在中國的日本媒體人爆料，福原愛今年3月爆發不倫戀後，讓身在台灣的母親福原千代立場尷尬，只好在江家人陪同下搭機返回日本，福原愛曾提議一起住，卻被母親拒絕，行動不便的千代寧願居住在充滿回憶的故鄉仙台，也不願入住女兒在東京的豪華公寓，自此沒再見過面，也沒有住在一起。
直到後來福原愛為表達孝心，設計了一個橢圓球桌送給母親，那時母女倆才再度見面，一起打桌球。她把過程拍攝成感人影片，讓粉絲相當感動，不過福原千代當時只給她打95分，表示給100分女兒就不會再做了，被潑了冷水的「愛醬」只能苦笑。
福原愛計畫和橫濱男再婚消息曝光後，遭到中日粉絲夾擊，一直未更新動態，而她受聘出任青森大學客座副教授的安排，則未受影響，該校工作人員表示，明年課程尚在規劃，福原愛的講座可以以線上方式舉行。江宏傑近日則曝光和兒女慶祝聖誕節的影片，奶爸認真照顧小孩的模樣，讓粉絲相當心疼。
半導體短缺可望2022緩解 彭博：全球注意到台灣重要性
距離告別2021年只剩短短幾天，《彭博》採訪多家調研機構專業人士指出，台海危機恐傷及半導體供應，而「彭博觀點」（Bloomberg Opinion）專欄評論家高燦鳴（Tim Culpan）昨（27）日則分析，到了2022年全球性的半導體短缺將有所緩解，而這場危機也讓世界注意到台灣在晶片供應上的重要性與大國角力之間的困境。
《彭博》先前提到，台海局勢的任何升級包括封鎖或中國直接入侵，都可能造成台灣半導體業的崩潰，而台灣晶片行業也影響了全球智慧型手機到汽車等多項產業。高燦鳴分析指出，今年的晶片危機讓全球意識到，美國永遠無法取代台灣、南韓、日本或中國在全球電子基礎設施中根深蒂固的地位，所幸明年全球性的半導體短缺將有所緩解。
高燦鳴認為，台積電將90％的產能維持在台灣是個「不可思議的舉動」，作為一家全球性的企業，這樣不願意向海外擴張的態度需要改變；而白宮也應該要懂得學會管理風險，選擇值得信賴的盟友合作，若繼續不尊重台灣、韓國這樣的重要盟友，很難確保全球科技產業流程中的每一步都是可靠的。
此外，高燦鳴也認為，就算供應鏈緊縮也不會改變台灣的角色，尤其隨著中國因政治因素重罰遠東集團，這代表著「中國正關閉一座通向台灣的重要橋樑」，北京對台企的嚴厲態度只會加速台企出走海外市場的速度；再加上近期中國網路駭客行動頻傳，顯示出未來全球的「網路冷戰」趨勢，針對台灣資訊安全的惡意勒索軟體也值得其他國家有所警惕。
爸姓「方」替愛女取單名！老師一唸全班竟跑光：不敢點名
新手爸媽生下孩子時，都希望能給寶貝一個吉利又好聽的名字，甚至不惜花錢去算命，不過儘管名字裡有特殊意義，若不小心取得諧音，恐怕也會造成困擾，中國就有一名方姓女童因爸媽給她取一個單名叫「方雪」，導致上學後被同學嘲笑，連老師都不敢叫叫她的名字，讓她十分無奈。
根據《每日頭條》報導，中國一名方姓男子在老婆生下女兒後，擔起取名的重責大任，他認為名字越簡單越好，因此替女兒取了單名叫「方雪」，希望女兒未來能冰雪聰明，同時雪也帶給人優雅的感覺。
這個名字直到方雪上了小學後，才開始出現問題，當時剛開學時，老師為了認識每一位學生，便拿著姓名冊點名，一開始都很順利，未料點到「方雪」時，全班以為老師說的是「放學」，整間教室瞬間變鬧哄哄，從此之後方雪這個名字便成為了「諧音梗」，就連老師也很少在上課時點到她的名字，就怕又造成全班混亂的景象。（編輯：郭佩蓉）