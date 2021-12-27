20多歲嫩男瘋狂腹瀉！美女醫一看「斷層照」心疼：末期了

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後來掃了腹部超音波，才發現這位年輕男子的肝臟長了很多顆hypoechoic lesions（低迴音的病灶）。唐子涵補充，「電腦斷層一樣看到肝臟長了很多顆病灶，因此病人被收住院做檢查。之後主治醫師安排大腸鏡，發現大腸有一顆很大的腫瘤，最後病理報告確定是大腸癌，核醫顯示多發性轉移，最後病人確診為大腸癌第四期，也沒辦法手術只能接受化療。病人也很驚訝，他以為只是腹瀉」。
唐子涵看到這個案例後，也感到相當難過，決定進行衛教，「大腸癌初期常常是沒有症狀的，有症狀時都已經是二、三期了」，但還是有些病徵能留意：
1.排便型態改變或直徑改變，如：變得腹瀉、或便秘、便量變少或大便變細、變水狀都有可能。
2.排便出現血絲或黏液。
3.不規則腹痛或絞痛。
4.裏急後重，常常有便意但去上廁所又大不出來或常常有解不乾淨的感覺。
5.不明原因體重減輕。
6.不明原因貧血、容易疲倦。
7.腹部出現不明腫塊。
最後唐子涵也建議，遵守健康飲食、規律運動、體重控制、避免菸酒的原則，目前國健署補助50歲以上者，每兩年一次糞便潛血檢查，陽性者會進一步排大腸鏡檢查。醫師建議，任何疾病都是早期診斷、早期治療預後最好，初期大腸癌患者五年存活率可高達90%。（編輯：潘毅）