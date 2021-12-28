升級最嚴管控！西安1300萬人足不出戶　暫停每戶派人採購

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報導指出，西安市自12月23日零時起，已實施全市「封閉式管理」，包括每戶2天由1人外出採購，暫停長途客運，對非必要離市人員進行勸返等。不過即使實施封閉式管理，西安市的新增本土確診數量仍繼續增加，所以才會升級為最嚴格管控。
西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍說明，要求居民足不出戶，是因為目前人群中尚有不少無症狀感染者還沒有被排查出來，加上這次病毒傳播力強，如果近距離接觸、防護又不到位，市民出門很可能會被感染。
針對陝西西安近日確診人數暴增，有中國專家解釋，一方面是因加大核酸檢測的力度、覆蓋和頻率，從而發現更多病例，另一方面則是因疫情出現點狀爆發，重申民眾無須太過擔心，有關部門已對點狀爆發快速採取了控制措施，隨着封控措施的落實，疫情將趨於平緩。
在這波疫情中，西安市已有數十官員因防疫不力被問責；而除了防疫漏洞，封城後的種種亂象更造成民怨四起，連中國官媒都直言批評，西安的溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰，防疫應急表現「令人大失所望」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。