五股驚傳擄人！欠160萬遭電擊、持刀強押 警方驚險救援
今（28）日凌晨12點多，新北市五股發生擄人案件！一名25歲的顏姓男子，為了向張姓男子（27歲）索討160萬賭債，竟找來3位友人前來，把張男痛扁一頓，還拿電擊棒攻擊，並將其強擄上車，警方及時到達，張男因頭部受傷，送往醫院治療，4名惡煞則都被帶回警局，全案將依聚眾鬥毆及傷害罪移送新北地檢偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 08:01:42
據了解，顏男得知張男出沒在五股區新五路三段一帶，便找來26歲何姓、22歲林姓男子、27歲林姓男子，前往附近埋伏，看到張男後，就打算把他擄走，但張男不從，就把他壓在地上狂揍、拿電擊棒攻擊。
警方表示，今天凌晨00時58分許接獲報案，指新五路三段有打架案件，疑似有人要強行擄人，立即調動快打部隊趕赴現場，抵達時，只見4名犯嫌正要駕車離開，警車隨即阻擋，發現張姓被害人也在車內，當場壓制4名犯嫌並予以逮捕。
警方指出，疑似為張男欠顏男160萬賭債問，進而引爆肢體衝突，張男被救下時，頭部有外傷，但無生命危險，立即被送淡水馬偕醫院治療。
後續警方也起出電擊棒1支、刀械2把，將持續追查在逃嫌犯，全案將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌，移送新北地檢偵辦。（編輯：孫唯容）