又辱華！中國網友挖出賓士「瞇瞇眼」廣告 怒批：故意的
中國零食品牌「三隻松鼠」，近日剛被挖出涉嫌在2019年的舊廣告中，以「瞇瞇眼」女模的形象辱華，該公司火速致歉滅火，並進行頁面替換和其他產品頁面排查；不過類似事件仍未落幕，連德國頂級汽車品牌「賓士」（Mercedes-Benz，中國稱奔馳）也因新車廣告使用同樣有「瞇瞇眼」特色的女模，再度引發中國網友抨擊。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-28 08:04:31
根據中國官媒《環球時報》27日報導，「微博」帳號「@上帝之鷹_5zn」張貼賓士在「微信」朋友圈推廣的廣告封面，並配文「奔馳的廣告，無語」，有網友在下方留言說，「一個、兩個、三個，廣告商都用瞇瞇眼，沒有問題才怪！」認為是在刻意污辱中國的消費者，還有人打下：「我們不是批評模特的長相，而是批評這種刻意『高級臉』的吊稍妝容，批評這種刻意迎合西方對東亞人的刻板定義！所以說，奔馳你給模特化這種妝不是有病？這幾天雄獅少年到三隻松鼠鬧得這麼凶，我不信奔馳不是故意的！」
據了解，賓士近日透過微博官方帳號發表這段廣告影片，影片長約50秒，以1男1女的模特兒搭檔，為新車宣傳。
《環球時報》28日凌晨也刊載1篇社論，標題為《透過瞇瞇眼我們看到了什麼》，聲稱在西方文化中，的確存在關於東亞人形象的觀念問題，在西方社會同樣引起了東亞社群的不滿，如今稱之為「瞇瞇眼」的形象，其實是一套來自於西方對東亞人形象的刻板印象。
社論續指，在西方漫畫、戲劇、電影及其他大眾文化產品中，東亞人，尤其是女性，常常被描繪為高顴骨、長嘴巴、瞇瞇眼的形象，雖然確實符合部分東亞女性的長相，但問題的關鍵是，西方認為只有這樣的形象才代表東亞女性，導致東亞女性被固定在這樣的形象之下，形成一種固化的形態，讓人一眼就看出這是西方對於東亞女性的觀照方式，難免包含著偏見和僵化的意味。
社論最後作者也提到，瞇瞇眼形象及刻意渲染的氛圍，顯然與現代中國人對於美的認知存在現實差異。關鍵就在於，西方的觀念根本無視中國或東亞社會的自我認識。今時今日，中國公眾的國際經驗已經相當豐富，對於這些來自西方的表現方式有更多了解，質疑或討論也就變得不可避免，從而要求中國人的形象表現更為多樣，更多地從中國內部的審美來觀照。