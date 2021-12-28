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第一點必須要知道，就是「天冷真的會利尿」，又稱冷利尿（Cold diuresis）現象，中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師楊旻鑫表示其因可分為二：（一）氣溫低會使肢端血管收縮，導致血多回流至軀幹，也代表流經腎臟血液量增加，使腎臟過濾尿的過程加快。同時，靜脈回流量提升也會促進心臟分泌心房排鈉鈦，又稱「利尿素」，減少腎臟對於鈉離子與水分的再吸收作用，進而加速人體排尿；（二）人體自律神經遇冷活化，使膀胱逼尿肌收縮，導致膀胱較無法儲存尿液。
楊旻鑫醫師指出，臨床上一日排尿次數逾八次即可說有頻尿現象，但仍需綜觀個人每日飲水量及排尿量而定，因此對於有頻尿現象的民眾而言，簡單紀錄包含飲水量與排尿量之排尿日記，當出現問題需就醫時，能更有助於醫師掌握病人身體狀況。
出現「這三種」情形 儘速就醫檢查
究竟冬季頻尿正不正常？除了注意排尿次數之外，楊旻鑫醫師提醒，若出現「急尿」，即一有尿意就憋不住；或排尿時有疼痛感，甚至「血尿」情形，就需儘速至醫療院所安排進一步檢查。
可能引發頻尿的疾病很多，以女性而言，最常見即為泌尿道感染、膀胱過動症；男性則多為攝護腺肥大或攝護腺發炎，除尿意頻繁之外也常合併解尿困難，如尿不出來、尿不乾淨等；而孩童、青少年出現頻尿現象，家長就得多留意，有可能是心理壓力造成。
憋久了會生病 陷入尿意更頻繁的惡性循環
頻尿還好解決，但不少人一旦開始專注於工作，尤其是辦公室族群，常因想等工作告一段落再起身，或擔心他人眼光而刻意憋尿，其實都會對泌尿道造成累積性損傷。
楊旻鑫醫師說明，長期憋尿可能使膀胱肌肉無法放鬆，進而導致解尿困難，也有機率演變成慢性膀胱疼痛症候群 ，又稱「間質性膀胱炎」，患者膀胱過度敏感，只要一產生尿就容易感到不適甚至下腹疼痛，且尿意時常來的又急又快，嚴重影響生活。
養成正確習慣 「喝對時間」也能減少頻尿
排尿要順暢，養成正確飲水習慣也很重要，楊旻鑫醫師表示，正常人每日建議飲水量為自身體重（kg）乘以30 c.c.－50c.c.，但心腎功能不佳的患者即不適用此試算方式，應諮詢主治醫師。
針對冬季頻尿族群，楊旻鑫醫師也提供以下幾點注意事項：
（1）盡量避免咖啡、茶飲、酒精等利尿飲品。
（2）晚餐不喝湯、晚餐後少喝水，減少夜尿情形發生，以免影響睡眠而造成其他健康問題。
（3）注意保暖，減緩冷利尿現象發生。
（4）隨時注意相關症狀，及早治療，若頻尿嚴重影響生活，可至醫院就診尋求醫師協助，適時使用藥物改善。
楊旻鑫 醫師
中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師
中山醫學大學醫學研究所碩士
中山醫學大學醫學研究所博士候選人
台灣泌尿科醫學會結石委員
台灣尿失禁醫學會教育委員
資料來源：健康醫療網 冬天上班勤跑廁所好尷尬 頻尿到底怎麼回事？
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