蒲亭重申要北約保證不接納烏克蘭　否則不排除動武

烏克蘭局勢因近期俄羅斯大規模陳兵邊境而持續緊張，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）26日又重申，如果西方無法滿足莫斯科有關安全保障的要求，不排除將考慮「各種選擇」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-28 08:48:22
綜合《美聯社》等外媒報導，俄羅斯本月提出文件草案，要求北約停止東擴，拒絕烏克蘭等前蘇聯國家加入，並在中東歐縮減軍事部署和軍事合作等。23日召開的年度記者會中，蒲亭又列舉了對烏克蘭和北約的諸多不滿，敦促西方立即滿足俄國提出的要求。
緊接著，在已過週日（26日）接受國營電視台專訪時，蒲亭又警告，烏克蘭加入北約或部署武器，只需4到5分鐘就能打到莫斯科，對俄國來說是不可觸碰的紅線，如果西方繼續「在我們家門口挑釁」，俄國將必須採取「適當的軍事技術措施」。
至於會如何回應，蒲亭則回應：「可能會有很多種，這將取決於我們的軍事專家向我提交了什麼樣的建議。」
《美國之音》指出，雖然美國願意就俄羅斯的要求舉行會談，然而，有華府和其他地方的官員私下表示，俄方提出的部分要求，根本與西方價值觀背道而馳，達成的可能性不高。
目前，美國及其盟國已同意下個月與莫斯科展開安全會談，針對俄國的憂慮進行討論。