高雄男酒駕畫面曝！對向車未禮讓 下秒1家人遭高速撞飛
高雄26日晚間發生一起嚴重酒駕，一家4口被撞飛，媽媽傷重不治，毀人天倫，闖禍的黃姓BMW駕駛還被查出已經3度酒駕，這次是「無照酒駕上路」，高雄地方法院昨晚召開羈押庭，酒駕致死罪裁准羈押；當時車禍的最新影片也曝光，該路口車流量大，對向來車沒禮讓行人，隨後一家人就被高速行駛的黃男撞飛，現場更傳來好幾聲尖叫聲。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 09:01:34
在事發影片中，可以看到高雄前金區河東路、國民街路口，並未設置紅綠燈，一家4口正要穿越馬路，爸爸走在最前頭，媽媽則帶著2個女兒，在快到馬路另一邊時，對向車道並無禮讓行人，下一秒黃男就高速衝撞過來，4人全被撞飛，現場傳出好幾聲尖叫聲，最靠近肇事BMW的媽媽，送醫後傷重不治，父女3人也受輕重傷，所幸無生命大礙。
根據警方調查，黃男先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，車禍前，黃男在鹽埕區某咖啡館、自備威士忌與朋友喝酒，黃男酒後仍貪圖方便，執意要駕車返回小港住家，且不讓同行友人代駕。
昨晚晚8時30分檢方訊後依殺人罪聲押，高雄地院法官審理後認為黃男犯行並不符合殺人罪構成要件，變更法條以酒駕致死罪裁准羈押，未禁見。（編輯：孫唯容）