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美CDC：無症狀確診者隔離天數減半　加戴口罩5天

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-28 10:36:48

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。

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「紐約時報」報導，最新指導方針出爐的時間點，正值高傳染力的Omicron變異株引發每日新增確診暴增，進一步惡化勞工短缺的問題。

美國疾管中心同時建議，無症狀患者5天隔離結束之後，「和他人相處應配戴口罩5天」。

法新社和路透社報導，美國疾管中心表示，新指導方針是「出自科學」，也就是COVID-19傳染大多發生在患病早期，通常是出現症狀前1至2天，以及出現症狀後的2到3天。

美國疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）透過聲明表示：「Omicron變異病毒株正在迅速擴散，可能影響我們社會的各個層面。上述變更措施確保人們可以安全地繼續過他們的日常生活。」

此外，針對未接種COVID-19疫苗，以及有資格施打追加劑卻仍未接種者，美國疾管中心也更新建議，說上述民眾暴露到病毒之後應隔離5天，並於隔離結束後配戴口罩5天。至於已接種加強劑的民眾若與確診者接觸，美國疾管中心則建議不需隔離，僅需戴口罩10天。

根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，隨著Omicron成為美國主流病株，25日單日新增逾20萬起病例，昨天和今天分別新增超過15萬起，迅速逼近去年1月創下的紀錄。

美國疾管中心上週表示，Omicron占全美COVID-19感染病例的73%。

在完整接種疫苗的人口中，突破性病例正在攀升，包括那些已接種加強劑者。不過，Omicron在這些人身上造成的症狀似乎較輕微，有些人甚至完全無症狀。

總統拜登今天稍早表示，國內一些醫院可能會「人滿為患」，不過美國對最新一波病例激增情形大致上已準備妥當，美國民眾無需「恐慌」。

拜登強調，Omicron迅速擴散一事，不會和疫情剛爆發時或今年Delta變異株激增所造成的影響一樣。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101228

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