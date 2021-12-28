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林智堅棄選大新竹　高虹安：反對讓中央擴權的草率修法

▲針對林智堅昨夜宣布棄選合併後的大新竹市長，高虹安今（28）日表示，不反對合併升格的討論方向，但反對倉促草率又造成中央擴權的修法。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.28）
▲針對林智堅昨夜宣布棄選合併後的大新竹市長，高虹安今（28）日表示，不反對合併升格的討論方向，但反對倉促草率又造成中央擴權的修法。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.28）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-28 09:46:27｜2021-12-28 09:48:50

針對林智堅昨夜宣布棄選合併後的大新竹市長，有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安今（28）日表示，不反對合併升格的討論方向，但反對倉促、草率的修法。

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高虹安表示，她尊重林智堅的選擇，民眾黨從一開始都支持縣市合併的方向，但反對倉促又草率的修法程序，不希望民進黨團總召柯建銘只修一個字就要跳過委員會的實質審查，直接抽出逕付二讀。新竹合併議題被設定明年6月年完成合併與升格，這件事情何其荒謬、可笑。

高虹安說，其他縣市再合併升格多有前例，花幾年透過由下而上的做共識溝通，或是在125萬人口升格限制之下，各縣市想盡辦法，進行獎勵人口移籍制度等，達到條件後，透過程序提出都市計畫進行相關申請，若中央政府要由上而下促成縣市合併也無所謂，今天大可把都市計畫、國土計畫與各界討論，啟動中央與地方的實質討論，而非設定明年6月硬要完成，這沒有正當性與理由。

高虹安強調，近期新竹議題引發朝野、社會上有很多議論，許多支持認為有重要性與急迫性的政治人物提出交通、土地、環保、水電等議題，甚至產業面都被拿出來作為新竹合併非常急迫、不能等的理由，但是在完成升格之前這些問題全部束手無策嗎？

高虹安呼籲，今天若雙方縣市首長放下政黨的成見，坐下來溝通，透過雙方縣市治理生活圈的討論，其他的議題都可以迎刃而解，而非一定要丟給這麼沉重、重大的國土規劃議題。雙方首長對合併議題沒有共識，由中央強壓，把條文中「且」改成「或」，等同是對於中央的擴權，沒有任何朝野討論，等同是中央只要認為該地只要具有社會上的重要地位就可以升格。

「這樣的修法我們會認同嗎？」高虹安批評，今天柯建銘一句話稱「你們只要反對地制法，就是反對大新竹發展」，她對這句話很不滿意，這非常的過分。她強調，行政院沒有送出國土計畫、該地地方政府也沒有任何都市計畫，甚至地方與中央跟過朝野討論後的企劃書。

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