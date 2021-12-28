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一位卅多歲的「健康」女性，因家人罹患乳癌，她基因檢測發現遺傳到突變基因，來到台大醫院外科部暨乳房醫學中心主任黃俊升門診，表示想預防性切除兩側乳房。黃俊升甚至懷疑她是不是在「正常」的心理狀態下做出的決定？
基因檢測結果民眾不一定全面瞭解，甚至醫師也還沒做好，進行「預防性醫療」。台北長庚乳房外科助理教授級主治醫師郭玟伶表示，醫師沒有足夠時間說明，民眾又對基因檢測一知半解，如果是病患，對於基因檢測的結果，後續還得面對治療，不只是生理，心理也可能因恐懼而影響健康。此時急需要「遺傳諮詢師」，幫助患者解說、規畫療程。
基因檢測不該淪於算命工具 有醫療需求才能檢測
衛福部次長石崇良強調，衛福部目前規定基因檢測不能直接對消費者，做基因檢測必須要有醫療需求才進行。北榮外科部部主任、台灣乳房醫學會理事長曾令民表示，不僅是國內，全球的基因檢測都還在發展中，基因檢測直接對應消費者，將會衍生非常多的亂象。
醫療院所雖然有能力執行基因檢測，但不是所有醫師都有辦法解讀報告。林口長庚婦癌科主治醫師周宏學表示，目前遺傳諮詢師訓練的內容，多著重在產前檢查、小兒遺傳疾病等，缺乏「癌症」領域專長。
遺傳諮詢師助民眾解惑 卻嚴重缺乏人才
曾令民贊成民間認證遺傳諮詢師，但是授課內容仍舊是著重在「遺傳」，進行教學的也大多是專業領域在罕病的醫師，缺乏對於癌症專業。周宏學表示，國內能提供癌症遺傳諮詢的醫師也僅有十八人，人力嚴重不足。
長庚醫紀念醫師一般外科及乳房外師顧問級主治醫師陳訓徹建議，可以讓醫院個管師接受諮詢師訓練，一個諮詢師針對單一癌種就好，醫師則是擔任督導角色，這樣人力補足才夠快。
三軍總醫院一般外科主治醫師俞志誠指出，目前癌症的基因遺傳諮詢制度以日本最嚴謹，歐美則是先做諮詢再決定基因檢測範圍，這部分也需要政府介入規範。
年輕罹癌、有家族史、特殊癌種 三大時機建議做基因諮詢
曾令民表示，目前對於六十歲以下較年輕的癌症患者、有特別家族史，如卵巢癌、胰臟癌等、三陰性的乳癌患者、雙側乳癌患者，以及男性女乳症等，都是在治療前應告知需要做基因檢測的高風險族群。另一部份，則是已進入標準治療無效後，再進行基因檢測，找尋有無藥物，接續治療。
台北癌症中心副院長趙祖怡表示，如果沒做諮詢就檢測，只有一％到二％的人有基因變異，但經過諮詢後再做檢測，可提高十倍、有十％到廿％的人會發現基因變異，凸顯基因諮詢必要性，應該先諮詢再檢測。
資料來源：健康醫療網 癌症精準醫療成趨勢 基因諮詢師助醫病看懂治療計畫
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