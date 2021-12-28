COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022年3大逆風危機　deVere Group警告：投資慎防重擊

▲全球財務諮詢公司 deVere Group 近日預測，2022年全球將迎來3大逆風危機，勸戒投資人事先準備。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球財務諮詢公司 deVere Group 近日預測，2022年全球將迎來3大逆風危機，勸戒投資人事先準備。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-28 10:11:35

全球財務諮詢公司 deVere Group 近日預測， 2022年全球將迎來3大逆風危機，包含全球性的通貨膨脹、中國政府監管導致的經濟放緩與新冠變異株Omicron的風險，並提醒投資者若不事先根據其投資組合做好準備，恐怕會對財務造成打擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
通貨膨脹

通膨問題是全球多數投資者關注的主要危機，上週英格蘭銀行為因應通膨飆升進行了三年多來首次調升利率的措施，美國聯準會也預估明年將升息3次，全是因為通膨將使消費者的購買力衰退，扼殺投資報酬，往往央行會以更高的利率回應當下成長中的通貨膨脹率，當利率上升時，消費者、企業支出往往下降，使借貸變得更加昂貴，導致經濟活動放緩、金融市場下跌。

▲通膨壓力讓近期漲價消息不斷，面對物價不斷攀升，網友感嘆1000元現在還能在賣場買到什麼。（圖／取自Shutterstock）
▲通膨壓力導致漲價消息不斷，各國央行嚴陣以待。（圖／取自Shutterstock）
中國經濟問題

中國近來經濟放緩趨勢屢遭財經媒體點出，由於中國經濟成長的不確定性高，受到恆大集團等房地產開發集團帶來的影響，投資者擔心信貸緊縮，對於全球第二大經濟體本身也是災難性的問題；對於補教、遊戲、科技業等蓬勃發展中的行業，當局又以共同富裕為由進行監管打擊，彰顯了政府對民營企業的控制，也可能使投資人信心下跌。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府近來對企業監管導致經濟放緩。（圖／美聯社／達志影像）
新冠病毒

儘管目前市場上鮮少有明確因Omicron變異株造成的影響，不過有研究指出Omicron變異株帶來的問題是長久的，若以長遠來看，疫情是否會繼續影響經濟、哪些產業首當其衝、疫情下勞動力與供應鏈的緊張短缺該如何解決，種種問題亦將影響到投資人的回報，然而如今卻難有明確答案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀