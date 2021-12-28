2022年3大逆風危機　deVere Group警告：投資慎防重擊

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通膨問題是全球多數投資者關注的主要危機，上週英格蘭銀行為因應通膨飆升進行了三年多來首次調升利率的措施，美國聯準會也預估明年將升息3次，全是因為通膨將使消費者的購買力衰退，扼殺投資報酬，往往央行會以更高的利率回應當下成長中的通貨膨脹率，當利率上升時，消費者、企業支出往往下降，使借貸變得更加昂貴，導致經濟活動放緩、金融市場下跌。
中國經濟問題
中國近來經濟放緩趨勢屢遭財經媒體點出，由於中國經濟成長的不確定性高，受到恆大集團等房地產開發集團帶來的影響，投資者擔心信貸緊縮，對於全球第二大經濟體本身也是災難性的問題；對於補教、遊戲、科技業等蓬勃發展中的行業，當局又以共同富裕為由進行監管打擊，彰顯了政府對民營企業的控制，也可能使投資人信心下跌。
新冠病毒
儘管目前市場上鮮少有明確因Omicron變異株造成的影響，不過有研究指出Omicron變異株帶來的問題是長久的，若以長遠來看，疫情是否會繼續影響經濟、哪些產業首當其衝、疫情下勞動力與供應鏈的緊張短缺該如何解決，種種問題亦將影響到投資人的回報，然而如今卻難有明確答案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。