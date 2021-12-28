男收到「5元支票」傻問要怎麼花？過來人急勸：小心虧錢
不少人都有過拿支票到銀行兌現的經驗，但近日就有網友收到一張相當獨特的支票，其支票面額竟僅有「5元」，讓他不解求助「這個要怎麼花呢？」貼文一出，立馬引發許多過來人分享經歷，無奈表示「開個車到銀行的油錢超過5元了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 10:28:46
有網友於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，只見畫面中，是一張僅有5元的支票，而支票左上角可見雙平行斜線，記號中間註明BANK，是屬於「劃線支票」，表示只能存入戶頭兌現。原PO意外拿到這張神奇支票，也緊急求問「這個要怎麼花呢？」
問題曝光後，網友們一看面額紛紛傻眼留言，「加滷蛋….好像也不夠」、「極具收藏價值」、「裱框做紀念」、「其實還有面額更少的」、「薯條加大的時候可以用…？」、「財務自由的寫照」、「買包科學麵果腹都不夠」。
其中就有過來人無奈勸告，跑一趟銀行兌換其實很虧，「禁背只能銀行存，開個車到銀行的油錢超過五元了」、「先花10元油錢，再到銀行排30分鐘，存到戶頭」、「騎車去…油錢6元…」、「我領過3元支票！為了這三元去銀行（油錢都不只了）記得是退稅支票」、「有些銀行存收票據還要收5元手續費」。（編輯：陳雅雲）