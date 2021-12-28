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雖然，透過鼻竇內視鏡手術切除鼻息肉，能使大部分病人鼻竇腔恢復正常生理功能，不過根據統計，約有兩成病人會再次復發，原因除了術後追蹤不足、自我照護不佳、持續抽菸等因素外，最主要便是這類型病人不是單純的鼻竇炎合併鼻息肉，而是屬於第二型發炎過敏體質，導致無論開幾次刀，鼻瘜肉總會春風吹又生，難以根除。
新型生物製劑有效「降低發炎反應」不再反復受皮肉之苦
針對這類型病人，戴志展醫師強調，治療的首要目標便是「降低發炎反應」來消除鼻息肉，維持正常鼻竇生理功能，以保持鼻竇暢通。如果能在治療前透過抽血檢測或是息肉檢體作分析試驗，確定病人是因第二型發炎引起的慢性鼻竇炎，對症用藥，治療反應效果就會很快。而今(2021)年通過TFDA核准的新型生物製劑便是透過精準鎖定發炎物質，抑制過敏反應來達到縮小鼻息肉體積、改善鼻塞、嗅覺喪失的情況，也能避免反覆的手術開刀，降低後續其他藥物的使用，對於病人來說不僅減緩他們的壓力，也能大幅提升生活品質。
日常照護不能少 醫：清洗鼻腔、定期追蹤
戴志展主任提醒，病人除了配合醫師治療並定期追蹤，在日常生活中應盡量避免接觸環境空氣中的過敏原及刺激物，因為當身體受到過敏原刺激，會有一連串的防禦措施，促使發炎分子傳遞訊號，讓鼻竇炎更難控制，若症狀持續未改善，應盡快就醫與醫師討論適切的治療方案，進一步降低復發風險及維持良好生活品質。
資料來源：健康醫療網 鼻息肉如星火燎原塞滿鼻竇腔 生物製劑助重拾咖啡香
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