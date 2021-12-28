若竹竹無法合併升格　林智堅：不是朱立倫個人承擔得起

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林智堅說，國民黨內部對於竹竹苗合併升格有很大矛盾與問題，例如多次提到鄉鎮代表工作怎麼辦，他們想的是少數人的權益，忽略多數市民縣民的期待，他覺得背道而馳，作為民代、政治工作者應該是民意至上。
林智堅也說，他有點感慨，說因人設事是這些人，也說林智堅說不參選就討論合併，現在又說不是重點，公道自在人心，民眾會去檢視每個人說的話。他會花時間下鄉用大家的聲音告訴這些政黨、這些少數利益者，合併升格為直轄市會更好。
不過竹竹合併升格黨內外都曾有雜音，林智堅表示，起初民進黨內部有許多不同意見，都是出於對他的提醒和意見，不過最後在黨內都有高度共識下，問題已解決。現在最關鍵是在野各政黨要正視這問題，不要再逃避，也不要找其他藉口。
若國民黨仍不支持《地方制度法》修正，該如何進行下一步。林智堅說，如果持續背離民意，為反對而反對，對朱立倫最大的傷害。任何一個政治工作者，民意至上才是各項工作推動的依歸。
林智堅也透露，他昨天第一時間沒有跟家人說，他的母親昨晚10點多有打給他講得有點哽咽，他有說「我在開會」，她就讓他先忙。昨下午也有傳訊給太太，她應該是最開心的人，昨天他回家有吃小點心，他認為家人是最開心的。