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防疫旅館吃不消　日本下修Omicron密切接觸者標準

▲日本原先規定，與新變異株Omicron確診者搭同一航班者全為密切接觸者且須隔離觀察，造成防疫旅館不足，只得下修標準。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本原先規定，與新變異株Omicron確診者搭同一航班者全為密切接觸者且須隔離觀察，造成防疫旅館不足，只得下修標準。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-28 12:43:28

（中央社東京28日綜合外電報導）日本原先規定，與新變異株Omicron確診者搭同一航班者全為密切接觸者且須隔離觀察，造成防疫旅館不足；日本政府今天下修標準，坐在確診者前後兩排內的旅客才認定為密切接觸。

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日本放送協會（NHK）報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron近期在日本境內擴散，本月17日到23日確認約60例境外移入病例，各地也陸續確診傳染途徑不明的社區傳播病例。

日本規定Omicron確診者的密切接觸者要在防疫旅館隔離，內閣官房長官松野博一昨天表示，為了防範下一次疫情擴大，全國的防疫旅館需備妥約6萬6000房；不過全國知事會的會議上指出，從國外返日的密切接觸者快速增加，繼續下去防疫旅館將不夠住。

厚生勞動省因此從今天起下修Omicron確診者的密切接觸者認定標準，從原本與確診者搭乘同班飛機的全部旅客，改為與確診者坐在同一排及前後2排內座位的乘客，下修後的標準與其他變異株相同。

日本政府盼藉此舒緩防疫旅館，同時在新增Omicron確診者的都道府縣與臨縣強化實施免費檢驗，來防範疫情擴大。

讀賣新聞報導，許多被隔離的密切接觸者對隔離閉關生活抱怨連連，日本中央政府下修Omicron密切接觸者認定標準，讓面臨防疫旅館緊迫的地方政府鬆了口氣。

一名21日從美國夏威夷搭機抵達成田機場、家住神奈川縣的53歲女性說，她一到機場就因被認定為密切接觸者，得在防疫旅館隔離。

她說，防疫旅館空間狹小、每天除了領便當以外不能離開一步，提供的便當也都是冷冰冰的，房內沒有微波爐，連想自己加熱便當都辦不到，「簡直過著如囚犯般的生活」。

東京都官員表示，被隔離的民眾累積了不少壓力，由於收到許多隔離者反映想吃熱食或喜歡的食物，現在也開放隔離者使用宅配服務訂餐。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101228

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