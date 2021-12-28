促進郵輪觀光　基隆推復駛首月旅客免費搭觀光巴士

為推動基隆郵輪的觀光，帶動地方觀光發展，基隆市政府推出郵輪觀巴專案活動，從今年12月31日起至明年1月28日止，郵輪旅客可免費搭乘基隆觀光巴士暢遊基隆的熱門景點；基隆市長林右昌認為，發展郵輪精緻旅遊，將帶動台灣郵輪觀光產業的發展。
記者陳志仁／基隆報導
2021-12-28 11:09:00
林右昌表示，基隆具有山、海、城的觀光旅遊特色，且特色美食不僅是國際知名，多樣性及密集性又是台灣第一；郵輪旅客在基隆港碼頭下船後，即可抵達基隆市區，海洋廣場、基隆虎仔山KEELUNG地標、田寮河、東西水岸等港區美景即在眼前，旅客到港就置身在基隆市區裡，廟口夜市、市區商圈、特色美食、文創店家、百年老店密集出現在街道上，這是基隆最獨特的旅遊特色。
觀光及城市行銷處長曾姿雯說，為促進基隆郵輪觀光，基隆市政府推出郵輪觀巴專案活動，基隆觀光巴士將配合郵輪抵港日發車；郵輪旅客憑郵輪產品訂購證明，如訂位確認單、旅行社開立證明或其他證明文件，或房卡即可免費搭乘基隆觀光巴士，在隨車導覽人員的講解下，暢遊基隆熱門景點，請於發車前4個工作日完成報名，預約電話（02）2426－4866。
曾姿雯指出，旅客於觀巴景點參觀拍照，上傳Facebook、Instagram社群軟體打卡、line分享給朋友，或持在基隆消費的發票，即可於郵輪停靠日至基港大樓一樓（翔翼旅行社櫃檯）兌換限量得精美小禮物；另市府與在地業者合作，凡郵輪旅客於專案期間內至指定店家消費，憑郵輪產品訂購證明或房卡，即可享指定商品8折優惠，詳細業者名單請上基隆旅遊網查詢。