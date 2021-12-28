宋少卿「4度酒駕」被逮！酒測值高達0.95 檢諭令3萬交保
相聲瓦舍創辦人宋少卿，先前已經3度酒駕登上社會新聞版面，今（28）日凌晨2時36分，又第4度酒駕被警方逮捕。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 11:23:35｜2021-12-28 12:26:47
據了解，當時宋少卿開車行經板橋區南門街、府中路口，往文化路一段方向直行，不料卻撞上同方向、停等紅燈的計程車，警方獲報後趕抵，經酒測之後，發現宋少卿的酒測值竟高達0.95毫克，明顯已觸法，立即遭到警方逮捕，訊後被移送新北地檢署，28日上午檢察官複訊後，諭令其以3萬元交保。
▲遭宋少卿酒駕擦撞的計程車。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，現年53歲的宋少卿，於28日凌晨，酒駕行經板橋區南門街、府中路口，撞上前方停等紅燈的計程車，所幸無人員傷亡，而發生事故後，60歲的林姓司機，隨即通報警方到場。
警方獲報趕抵，赫然發現肇事者是宋少卿，且其酒測值達0.95毫克，隨即以現行犯將他逮捕，訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。對此警方也呼籲，酒駕肇事代價高，切勿以身試法，才能保護自己和用路人的安全。（編輯：孫唯容）
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