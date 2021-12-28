得知西安將封城！男子漏夜「騎單車落跑」10小時仍被逮
中國陝西省近日爆發新冠肺炎本土疫情，其中又以西安市疫情最為險峻，雖然已於23日宣布全市實施封閉式管理，但因疫情仍持續蔓延，又於27日宣布升級管控措施，全市1300萬人必須足不出戶，直到核酸檢測結果出爐，連原定的每戶每2天可派1人採買的政策都暫時喊卡。有中媒報導稱，近日陝西至少發生2起涉疫違法案件，其中1人漏夜花10小時騎單車逃離西安，最後仍被逮捕。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-28 11:32:31
綜合《中新網》等媒體報導，12月27日，陝西咸陽市淳化縣警方通報1起涉疫違法案件，1名男子在22日下午得知西安城區當晚將實行嚴格管控消息後，於晚上8點左右，從西安市蓮湖區租借一輛共享單車，一路騎回淳化；在騎行近10小時後，次日清晨6點左右，行至石橋谷口疫情防控點附近，為躲避疫情檢查站而將自行車丟棄在路邊，繞道進入淳化縣。
報導指出，從西安市蓮湖區到淳化縣，最近路線長約70公里，最遠距離超過上百公里。男子雖然設法逃回家鄉，仍於25日被發現並送往集中醫學隔離地點，並因其行為對疫情防控工作造成「一定安全隱患」，遭淳化縣公安局處以200元人民幣罰款。
另1起案件一樣發生於淳化縣。有名來自陝西神木市的男子，12月24日被淳化縣疫情防控指揮部確認來自中高風險地區，對他採取集中隔離措施。然而，男子在留觀隔離期間，不僅不遵守防疫規範，甚至損壞隔離點捲閘門、翻越隔離區圍牆，2次試圖從隔離點逃走，最後也被以「為疫情防控工作造成嚴重安全隱患」為由，處以行政拘留10天，外加500元人民幣的罰款。
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