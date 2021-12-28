鹽埕警kuso短片 民眾高流跨年不塞車、不胃食道逆流
高雄市今年跨年晚會將採雙舞台設計，由蓬萊舞台與高流舞台相互輝映，鹽埕分局轄區派出所為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸交通工具，避免塞車與苦候停車位，特別製作Kuso交通宣導短片，以「不要還沒到高流就先引發胃食道逆流」為訴求，宣導民眾搭乘捷運與輕軌列車的便利性，讓民眾聰明輕鬆到鹽埕，賞美景、啖美食。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-28 17:00:00
今年跨年晚會將湧入大量人潮道高流舞台轄區鹽埕分局除配合市府交通局，當日實施三階段車輛入轄管制外，五福四路派出所同仁也特別製播kuso 交通宣導短片提醒民眾可搭乘輕軌於真愛碼頭C11站、駁二大義路C12站下車，步行橫跨大港橋即可到達蓬萊舞台。
另搭乘捷運至鹽埕埔1號站出口步行駁二特區，也僅需不到10分鐘，民眾在輕鬆觀看影片同時，即可獲知搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕區的遊賞路線相關資訊，避免在跨年晚會當天陷入人車壅塞與費時尋找、等候停車位之苦。
鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，喜迎111年跨年晚會，市府在愛河與灣區安排有精彩的燈光秀與演唱會，鹽埕分局全體同仁已整備完成、蓄勢待發，將竭盡心力作好安全維護與交通疏導工作，使盛會順利圓滿，讓前來參與跨年晚會的國人能輕鬆賞美景、開心吃美食，歡喜而來、盡興而歸！