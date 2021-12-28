偏心太明顯？韓團打歌服獨厚C位惹議 遭譏：女星vs伴舞
南韓女團新人輩出，近期以炙手可熱的「IVE」備受矚目。由STARSHIP娛樂所推出6人女團，IVE平均年齡只有17歲，以全團身高接近170公分的傲人身材與甜美臉蛋瞬間爆紅，MV短時間內便達成破千萬驚人觀看數，出道主打歌更直接衝上音源榜，堪稱「怪物新人」。然而人紅是非多，日前才風光登上SBS歌謠大戰，便因打歌服特別突顯C位張員瑛惹議，遭網友揶揄「還說不是差別待遇」、「是張員瑛solo舞台嗎」，只有張員瑛一人穿上全身白色，其他成員卻和舞群一樣幾乎都穿黑色，讓IVE的表演被譏像是巨星與她的伴舞。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-28 12:35:57
從限定女團IZ*ONE出身的張員瑛，本就是團中人氣成員，再組IVE果然氣勢銳不可擋，被形容美貌無可挑剔的張員瑛，身高173公分擁有筆直大長腿，還被稱為現實版芭比娃娃，無論任何造型都超吸睛。
日前IVE挾爆紅人氣登上年末SBS電視台的歌謠大戰，表演主打歌《ELEVEN》開幕，雖然專業舞姿讓人大讚根本不像新人。然而隨後韓網社群論壇，便因舞台上IVE身穿的打歌服，疑似偏心C位張員瑛太明顯引起熱議。
全團穿著整體性一致的黑色鎖鏈長靴上場，只有張員瑛身穿全白露肚短裙亮相，並在腰間繫上一個大大的黑色蝴蝶結。而其他成員的服裝幾乎都是以黑色為主，頂多混搭白色襯衫、手袖和短褲，即使採用閃著亮光的金蔥材質，其他成員的造型在舞台上，乍看仍與身後著黑色褲裝的舞群沒有太大差異。連同為C位等級的隊長兪真，也不及張員瑛顯眼。
還有粉絲無奈表示「新人團體捧C位是沒辦法的事，但是不知道的話看起來就很像是solo」，直言「希望至少要和伴舞們的服裝有差別啊」。還有網友挖苦「有點像以前BLACKPINK的感覺，只有Jennie自己穿得特別漂亮」，更挖出過去IVE多場亮相合照，團員受到差別待遇的傳言越演越烈。