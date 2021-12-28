宋少卿自稱「酒駕學長、絕不再犯」 3個月後打臉超諷刺
53歲宋少卿今（28日）凌晨開車撞上一輛計程車，酒測值達0.95，被依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，他上銬、戴帽子遮臉的畫面曝光，模樣狼狽，訊後被諭令3萬元交保。宋少卿過去有3次酒駕紀錄，已是累犯，甚至3個多月前才在直播中自嘲「我是酒駕學長、從此不再酒駕」，如今狠狠自打臉，讓網友氣到灌爆他的臉書。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-28 12:19:27｜2021-12-28 12:48:07
今年9月，宋少卿上「宅神」朱學恒直播，對方聊到酒駕話題，不解酒駕撞死人竟獲輕判，朱學恒火一上來直接痛罵：「你酒駕，乾杯乾了五六十次，最後開車上街，把人家家人撞死，結果抄心經就獲得原諒，真的很荒謬，不要說是什麼渡人，我看了就很肚X啦！」
提到資深媒體人黃暐瀚母親死於酒駕，朱學恒更是暴氣轟「我是不敢跟黃暐瀚講，如果我是黃暐瀚，一定把酒駕那個人活活打死」，宋少卿聞言露出尷尬苦笑，慚愧地說「這點真的沒錯！像我...我自己是酒駕犯行學長」，朱學恒一聽趕緊道歉，「不好意思，剛忘了，又提這個事情，我每一次都不小心講到這個東西。」
宋少卿連忙跟朱學恒說「沒關係，這個該提」，並坦承多年前愛喝、愛玩時以身試法，直到酒駕被抓後突然當頭棒喝，「真正驚醒不是因為被罰錢，而是有一次突然發現醒了，然後躺在床上，衣服都沒換，那我的車呢，才發現車停在車庫，我被嚇到，從那以後就不酒駕。」
此外，宋少卿還強調：「現在當自己沒有在做這樣的事情，但看到越來越多因為這樣（事件）造成不幸家庭，都會覺得有點汗顏及緊張」，直言不懂為何這些人不能迷途知返？認為可能他們還沒遇到像他一樣的遭遇、反省，更多的人還來不及反省就出事了，「我覺得這種人真的該得到懲罰」。（編輯：楊穎軒）