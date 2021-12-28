溫柔堅定？ 國民黨質疑林靜儀8處服務處疑似違建

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文傳會主委凌濤指出，林靜儀受訪時反嗆「國民黨發言人沒有住在台中」，但實際上他本人曾經在台中求學、居住數年。他也反問林靜儀，如果不住在台中就不能對中二補選發言，那些天天在台北抹黑顏寬恒、護航林靜儀的「議顏堂名嘴」們，是不是也說話不算數？「大軍壓境的名嘴全部都被林靜儀打臉。」他強調，林靜儀參選以來讓中二選區烏煙瘴氣，絕對不是在地民眾青睞的民意代表。
副主委林家興表示，林靜儀號稱溫柔堅定、參選是媽祖娘娘安排，但近期網路社團流傳一支影片，她怒瞪、拍桌、敲桌樣樣來，似乎在會議室中怒氣沖沖地質問看來是基層公務員的在場人士。畫面使林外界都十分好奇，林靜儀是在幫誰「解套」？是要「處理」什麼？作為一個委員，把質詢當作威脅公務人員的武器？是否有濫用權力？
鄭照新指出，林靜儀的荒謬言行層出不窮，在2017年11月主持《勞基法修正案》時，林靜儀冷血背叛她的醫護同事，醫勞盟當時批評「林靜儀換了位置、換了腦袋」。而當醫護打電話到辦公室抗議，林卻直接拔掉電話線拒接電話、聽不進不同的聲音，還胡扯稱自己忙著甲級動員，助理則是「去大便」。此外，在攸關環保的《礦業法》修法時，林也說「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，荒謬言行連自家立委林淑芬都看不下去，痛批她「不用老是指著人民的鼻子教訓」。
鄭照新又指出，林靜儀作為醫生，卻在防疫、疫苗相關事項也有雙重標準。北農疫情6月延燒，柯文哲堅持匡列接觸者採陰後全打疫苗，林卻說柯文哲把疫苗當成「事後避孕藥」，但在民進黨執政的屏東枋寮，群聚也是用熱點接種方法，怎麼就不見溫柔的林醫師，堅定批評潘孟安？此外，五月本土疫情爆發時疫苗嚴重不足，民間團體自發性採購1500萬劑BNT，林靜儀卻說台灣疫苗太多「（BNT）1500萬劑都到貨打不完啦！」但實際上，500萬劑的高端才是打不完，而且浪費納稅人稅金。
鄭照新進一步指出，民進黨鋪天蓋地的攻擊顏寬恒的違建，實際上根據台中地方上熱心民眾的資訊，民進黨的立法委員、市議員在台中的服務處就有多達八起的「疑似違建」（包括：「陳世凱蔡其昌聯合服務處」、「陳柏惟大肚服務處」、「張家銨大肚服務處」、「何欣純李天生聯合服務處」、「蔡其昌清水中華路服務處」、「蔡其昌楊典忠聯合服務處」、「陳柏惟龍井新庄街聯絡處」、「陳柏惟霧峰服務處」）。最後，鄭照新也呼籲民進黨「刮顏寬恒的鬍子前，先刮好自己的！」當顏寬恒已經直接拆除違建物時，民進黨的政治人物也應該向社會說清楚講明白這些建物是否違法。