小S神預言女神戀情發展 再拷問許瑋甯「脫褲選擇題」
《熙娣想聊》開播後掀起討論熱潮，由小S（徐熙娣）主持，姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人，繼上周小S與「經典舊愛」黃子佼同框暢聊往事，激起許多火花後，本周即將登場的第二集來賓為剛決定嫁給邱澤的女神許瑋甯，從預告中可以看到，她一出場就以火辣姣好的身材逼怒主持人小S，面對女神的好身材，小S大嗆：「妳還給我露腹肌，心機也太重了吧！我不想要訪問你了啦！」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-28 13:25:37
值得注意的是，在小S、許瑋甯進行終極二選一單元時，小S問：「喜歡的男生跟妳說他剛分手，妳會立刻抱住他還是先脫他的褲子？」女神許瑋甯突破尺度逗趣回答：「這有什麼好選的，我2個都要啊！」小S也分享找許瑋甯上節目的原因，自嘲接到不戲都是因為她，還向對方喊話：「我承認妳很美，演技很好，但是我也是演過電影的人，以我的狀態來說，應該還是很漂亮吧！但是為什麼我接不到戲？都是因為妳！」
在《熙娣想聊》第二集節目中，面對主持人小S嗆辣的拷問，許瑋甯會如何接招，小S神預言的「女神戀情」發展又是如何拷問出來，讓粉絲們都相當期待。事實上，小S徐熙娣在《熙娣想聊》中，真實又不失魅力的主持風格，讓觀眾懷念已久的「S式歡笑」正式回歸，讓粉絲瘋狂敲碗第2集。