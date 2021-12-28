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骨質疏鬆症早期沒有明顯症狀、不易察覺，有些中高齡患者，可能只出現身高變矮、駝背等外觀變化，民眾多不以為意，把它當成正常的老化現象。
根據相關資料顯示，65歲以上長者約每6人就有1人在一年內有跌倒的經驗，因此，國民健康署吳昭軍署長呼籲，有骨質疏鬆患者，在日常生活中應提高警覺，預防跌倒，並養成健康生活型態，規律運動，適度曬太陽，避免抽菸，均衡飲食，同時注意居家環境安全，以避免跌倒，造成骨折。
密不可鬆4步驟 才能做「不倒翁」
為協助民眾預防骨質疏鬆，減少跌倒與骨折的風險，國民健康署提供以下保「密」防「跌」四小撇步：
1.均衡飲食：多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等，並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒等健康生活形態。
2.適度曬太陽、負重運動：建議可於清晨或黃昏時曬太陽，促進鈣質吸收，並從事荷重運動如慢跑、健走等，增強骨質密度，強健肌肉和身體平衡，提高跌倒時的自我防衛能力。
3.居家環境安全與改善：注意居家環境安全，除了增加照明設備外，地板應保持乾燥，避免堆積雜物以免跌倒。
4.檢視用藥安全：請醫生協助評估用藥安全，以降低不當使用藥物而造成跌倒的風險。
資料來源：健康醫療網 身高變矮、駝背恐已骨鬆！ 日常「４招」存骨本
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