民眾黨籍議員參選人支持顏寬恒？柯文哲：這是他個人立場
台中市第二選區立委補選，即將在1月9日登場。而國民黨候選人顏寬恒與民進黨候選人林靜儀，也正如火如荼進行最後衝刺。而此時民眾黨中央委員、台中市議員參選人江和樹，在此時宣布支持顏寬恒，也引發社會各界議論。原因在於這次立委補選，民眾黨並無派出候選人參選，此時中央委員表態支持國民黨，是否也代表民眾黨的意向？對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲直言，這是江和樹他個人的立場，民眾黨在這場選戰中維持中立。
記者丁上程／台北報導
2021-12-28 13:34:53
江和樹27日表示，對於即將到來的台中市第二選區立委補選，自己力挺國民黨候選人顏寬恒。江和樹指出，幾乎所有的電視台及媒體，都在針對嚴寬恒進行攻擊與打壓，讓他相當看不下去。「中二選區的選民該考慮的是，選上的民意代表，未來要為地方改變什麼？」江和樹直言，在地方上的各種場合也常看到顏寬恒，親和力是有目共睹的，「不像有些人，為了選舉才來這邊的，這能真正了解地方的需求嗎？」
外界也好奇，民眾黨的中央委員發聲力挺顏寬恒，是否也代表著民眾黨的立場？對此柯文哲今（28）日接受訪問時，直言這是江和樹的個人立場。「一個黨裡有各式各樣的人，他（江和樹）是比較在地的，也許他跟他（顏寬恒）是好朋友也不一定。」柯文哲說，在中二選區立委補選中，民眾黨沒有派出候選人，因此在這場選舉中相對中立。