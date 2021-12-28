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遲來的晉任典禮！國造潛艦「幕後推手」晉升中將

▲潛艦國造重要推手國防部參事邵維揚（中）。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.28）
▲潛艦國造重要推手國防部參事邵維揚（中）。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.28）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-28 14:07:39｜2021-12-28 14:17:48

國防部今 （28）日舉行國軍111年1月1日將級人員晉任典禮，奉總統核定廖建興少將等4員晉任中將、譚勇上校等19員晉任少將。110年下半年將官晉任典禮因受新冠疫情影響取消總統賀勉暨合影，今日國防部已邀請110年下半年晉任官暨眷屬參加，並恭請蔡英文總統親臨訓勉。110年下半年晉任中將名單包括國造潛艦「幕後推手」的國防部參事邵維揚。

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110年下半年晉任官僅3人晉任中將，其中最受矚目的是國防部參事邵維揚，邵的前一個職務是海軍造船發展中心主任，也是「潛艦國造」政策執行的最重要推手之一，在參謀總長黃曙光屆齡退休，轉調國安會諮詢委員後，由於國防部參事平時不具特定業管領域，具有調節人事作用，邵維揚循此途徑改調國防部參事，並占中將缺，也能繼續與黃曙光督管潛艦國造業務。

國防部長邱國正今日在將官晉任致詞時表示，因應迫切國防需要，加速發展「不對稱戰力」刻不容緩，國軍除持續推動國防自主之外，未來戰力整建方向，將置重點於「機動、遠距及精準打擊能力」武器系統，以建構能嚇阻侵略行動關鍵戰力。

海軍將國造潛艦、量產型沱江級艦與岸置反艦飛彈視為「不對稱作戰三寶」，其中國造潛艦已於2020年11月開工建造，目標是2024年第3季國造防禦潛艦(IDS)原型艦能夠下水、2025年展開各項海試，期盼最終能打造出6到8艘2500噸至3000噸級的自製潛艦。

▲總統蔡英文24日表示，在政府決定走向國防自主後，充滿著許多關於潛艇、船艦國造的謠言，直至今日的開工，都面臨許多質疑，但相信成果將粉碎所有的謠言跟質疑，讓台灣國防再添力量。（圖／總統府提供）
▲2020年11月24日，蔡英文總統今南下高雄台灣國際造船公司，主持「海軍潛艦國造開工典禮」。（圖／總統府提供）


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