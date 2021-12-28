COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內幕／地制法未一鼓作氣逕付二讀　林智堅遭圍剿而不選

▲新竹市長林智堅做出不參選2022年大新竹的決定，最關鍵就是《地制法》沒有一鼓作氣逕付二讀。（資料圖／總統府提供）
▲新竹市長林智堅做出不參選2022年大新竹的決定，最關鍵就是《地制法》沒有一鼓作氣逕付二讀。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-28 17:20:54

新竹市長林智堅昨（27）日晚間宣布，為力促竹竹合併，將不參選2022年大新竹市長，而做出這決定的最關鍵點，就是《地制法》沒有一鼓作氣逕付二讀，再加上在野各政黨的抨擊，外加地方上曾是綠營大老的不支持，最終林智堅昨找上蔡英文總統，決定以不選換取大新竹順利合併升格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「一鼓作氣，再而衰，三而竭。」可以形容林智堅決定不選大新竹市長的心路歷程。公投結束後隔日，蔡英文找來黨政高層，除了談論政局外，也由民進黨立法院黨團總召柯建銘提出修改《地制法》，促使新竹縣、市合併，府方也在會後聲明有高度共識。

但民進黨內各派系出現角力，直到蔡英文在12月22日在民進黨中常會喊話黨內支持大新竹合併升格，才逐漸弭平黨內的雜音，最終《地制法》在民進黨立法院黨團排班固守議場下，12月24日順利遞案、付委審查。

據了解，《地制法》原要以逕付二讀方式闖關，傳出正國會以社會觀感為由，打電話給蔡英文建議改為付委，也引發高層猶疑，另外在野各黨在議場內杯葛，最終《地制法》改付委處理，這一拖也把戰線拉長，導致在野黨的批評排山倒海，也成了林智堅考慮不選大新竹市長的起點。

另外地方上也傳出民進黨前新竹縣長林光華、范振宗，因與竹縣土地開發案「璞玉計畫」有緊密關係，而不支持合併後由林智堅參選。熟知新竹在地人士指出，范振宗是推動璞玉計畫總召集人，且是楊文科2018年競選總部主任委員，林光華也是璞玉計畫推動人。

熟知新竹在地人士說，雖然范振宗十幾年前就被開除民進黨黨籍了，不過范、林被描述為「綠營大老」，且過去這2周不斷罵民進黨，也在地方上形成一股阻力。

知情人士表示，新竹縣、市合併升格這件事，從《地制法》逕付二讀受阻，再加上在野黨不斷抨擊，以及地方勢力的阻力，造成「林智堅」成為竹竹合併升格的石頭，因此，林智堅才決定自己把自己搬開，對外宣布不選並努力促成合併升格。

據了解，林智堅先前釋出沒有一定非他參選不可的念頭，蔡英文則希望林再想想，直到昨天下午，林智堅與蔡英文見面時，林智堅再度提出願意以不選來換新竹縣市合併升格，最後獲得總統同意後，昨晚才在新竹開記者會宣布。

熟知林智堅的人士表示，林智堅推動新竹縣、市合併升格，是一個有理想、想要做事的人，不過林智堅一向對情感和人情，都希望明快處理，是感情清清楚楚的人，不喜歡跟人家拖延與妥協，才做出不選2022年大新竹的決定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀