內幕／地制法未一鼓作氣逕付二讀　林智堅遭圍剿而不選

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但民進黨內各派系出現角力，直到蔡英文在12月22日在民進黨中常會喊話黨內支持大新竹合併升格，才逐漸弭平黨內的雜音，最終《地制法》在民進黨立法院黨團排班固守議場下，12月24日順利遞案、付委審查。
據了解，《地制法》原要以逕付二讀方式闖關，傳出正國會以社會觀感為由，打電話給蔡英文建議改為付委，也引發高層猶疑，另外在野各黨在議場內杯葛，最終《地制法》改付委處理，這一拖也把戰線拉長，導致在野黨的批評排山倒海，也成了林智堅考慮不選大新竹市長的起點。
另外地方上也傳出民進黨前新竹縣長林光華、范振宗，因與竹縣土地開發案「璞玉計畫」有緊密關係，而不支持合併後由林智堅參選。熟知新竹在地人士指出，范振宗是推動璞玉計畫總召集人，且是楊文科2018年競選總部主任委員，林光華也是璞玉計畫推動人。
熟知新竹在地人士說，雖然范振宗十幾年前就被開除民進黨黨籍了，不過范、林被描述為「綠營大老」，且過去這2周不斷罵民進黨，也在地方上形成一股阻力。
知情人士表示，新竹縣、市合併升格這件事，從《地制法》逕付二讀受阻，再加上在野黨不斷抨擊，以及地方勢力的阻力，造成「林智堅」成為竹竹合併升格的石頭，因此，林智堅才決定自己把自己搬開，對外宣布不選並努力促成合併升格。
據了解，林智堅先前釋出沒有一定非他參選不可的念頭，蔡英文則希望林再想想，直到昨天下午，林智堅與蔡英文見面時，林智堅再度提出願意以不選來換新竹縣市合併升格，最後獲得總統同意後，昨晚才在新竹開記者會宣布。
熟知林智堅的人士表示，林智堅推動新竹縣、市合併升格，是一個有理想、想要做事的人，不過林智堅一向對情感和人情，都希望明快處理，是感情清清楚楚的人，不喜歡跟人家拖延與妥協，才做出不選2022年大新竹的決定。