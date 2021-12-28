瑞莎挺孕肚遭控「把選手當工具」　親揭圈子暗黑內幕

來台發展10多年的瑞莎，除了接下不少戲劇之外，也致力重振我國體操運動，前陣子她遭網友控訴斂財，用選手當宣傳工具、侵害其肖像權，今（28）日更傳出，一些在爆料文下留言的網友竟遭到恐嚇，且恐嚇者還是瑞莎老公李兆開，對此，挺著31周孕肚的瑞莎稍早就發文，盼外界給她一些時間，而在網友的安慰下，也忍不住揭開背後暗黑內幕，直言：「這圈子有些壞人。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-28 14:10:08
瑞莎先是透過臉書發聲：「我先冷靜，等等回答。」還附上一張用ok蹦貼著的愛心照，疑似對於突如其來的指控相當心碎，粉絲們看到後也十分不捨，紛紛上前關心，其中一名網友留言：「不想繼續也沒關係 ，做自己喜歡的事就好，沒有一定要為體操界付出一切，無法改變就算了，有的團體利益糾葛很複雜，不是單純的夢想可以解開的！人與人之間的利益、妒忌、懷疑，那些家長、選手、教練、協會，誰不是再打對自己有利的的算盤。台灣體育不是沒人才，是因為某些機制規則跟團體被搞的一塌糊塗，突破重圍的選手少之又少，認為每個體育項目都有一樣的問題，想做事的人永遠被有關係、有資源的人壓著打。」
該名網友希望瑞莎不要被現實給擊倒，也不用獨自承受委屈，而瑞莎看到後，忍不住透露圈內背後的內幕：「我不能因為那團隊還有些人，就不幫助很多孩子們。，對，這圈子有些壞人，但這也不是孩子們的錯，也有很多好人，很多需要幫助的人，逼我放棄就是那些壞人最想要的，雖然很不容易，很傷人，但我會更努力。」