中職／羅力留悍將有變數？若成真必有其他因素

中華職棒（CPBL） 富邦悍將27日證實尚未和長壽洋投羅力提出合約，令球界人士相當意外。細看悍將本季外籍投手貢獻，羅力絕對是悍將重要戰力，或許悍將新任制服組及教練團有其他考量因素才尚未開出合約。
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悍將本季共有7位外籍投手有先發紀錄，羅力25場是全隊最多，157.1局的投球中被敲出154支安打失掉53分，為悍將拿下7勝9敗、防禦率3.03的成績是本季悍將洋投中最佳，尤其在索沙、邦威和傑斯因為其他因素離隊後，羅力一度一人獨撐大樑成為悍將少數穩定的先發洋投，其對悍將的重要性可想而知。
37歲的羅力最有價值的莫非於他穩定出賽、不易受傷的能力，生涯在中職9個球季累積97勝、70敗，防禦率3.35的成績，僅差3勝就可達成中職史上第4位百勝投手里程碑。
更重要的是，2019年領隊會議通過「羅力條款」，最快羅力2023年就可被視為本土球員，若此時悍將決定捨棄羅力改簽其他新洋投，過去7個球季的合作時光可說相當可惜。
目前富邦悍將回應表示，球團仍持續跟羅力所屬經紀公司保持聯繫洽談中。如果悍將未來為和羅力完成續約，或許悍將新任制服組及教練團有其他考量因素才會捨棄這位在中職叱吒多年的強力洋將。