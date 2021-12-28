中職／羅力留悍將有變數？若成真必有其他因素

中華職棒（CPBL） 富邦悍將27日證實尚未和長壽洋投羅力提出合約，令球界人士相當意外。細看悍將本季外籍投手貢獻，羅力絕對是悍將重要戰力，或許悍將新任制服組及教練團有其他考量因素才尚未開出合約。





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