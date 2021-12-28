內幕／棄買M-346改研發國產勇鷹高教機　義大利一度氣炸

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空軍現役AT-3教練機於1980年代服役，已達服役壽限，且缺乏先進戰機具備的線控飛行系統，因此馬政府任內開始尋找接替機種，計畫花費600多億採購66架高級噴射教練機接替AT-3，當時軍方盤算是外購成熟機種。
義大利李奧納多公司執行長卡梅隆·科森蒂諾（Carmelo Cosentino）等人訪問漢翔公司並拜會空軍高層，希望仿新加坡模式，漢翔可就軟體開發、合作生產及長期維修等事務上合作。為了搶食高教機訂單，在參觀完漢翔生產線後，李奧納多於2015年拋出意願與漢翔合作生產高教機，並於同年「台北航太暨國防工業展」漢翔的攤位上展出M-346教練機模型。
李奧納多指出，M-346還有兩個關鍵性優點，一個就是採用F124發動機，這是空軍IDF經國號使用的F125發動機無後燃器版本，我國本身就有生產使用，在維修後勤上可完全無縫接軌。同時，M-346使用的兩具F124發動機，不僅操作安全係數高於單發動機構型，在無外載時具備1：1的重量與推力比值，使得飛機具有優異的機動飛行性能，能與其他戰鬥機進行高仿真度的異機種對抗訓練。在無外掛副油箱的狀況下，M-346具有2.5小時的續航能力，能夠完全滿足飛行訓練的需求。
同時M-346配備了先進的數位航電系統，搭配獨家研發的內建戰術模擬系統（ETTS）與地面訓練系統（GBTS），運用虛擬與資料鏈技術，堪稱是目前最先進的訓練模擬系統。李奧納多公司指出，M-346能模擬現有的歐美新型戰機，包括歐洲的颱風戰機、瑞典的JAS-39戰機、法國的飇風戰機，以及美國的F-16、F/A-18、F-22、F-35戰機等，而且訓練成本將減少40%。
2015年時M-346僅獲得義大利、新加坡與波蘭等國的訂單，對李奧那多公司而言，若能獲得台灣66架高教機訂單，將是M-346教練機最大一筆訂單，當時利奧納多公司也計畫與雷神公司合作競標美國空軍新一代教練機訂單，若能獲得台灣大訂單，對於參與美國T-X教練機投標計畫也能起到鼓舞效果。
政黨輪替 高教機改「國機國造」
2016年1月總統大選，國民黨輸掉政權，也連帶使得高教機籌獲產生變數。在政黨輪替前夕，民進黨內部開始討論高教機改由漢翔自製的可行性，一方面是扶持國內航太產業，二方面漢翔公司位於台中，若能因生產高教機創造就業機會，也能為當時民進黨的台中市長林佳龍連任加分。因此，2016年5月蔡英文政府上台後，為了扶持航太工業，高教機採購政策急轉彎，取消與義大利合作生產，轉向「國機國造」，當時總統府國安會更找來軍事專家分析教練機外購與國機國造的可行性。最後，漢翔決定以經國號為藍本生產XT-5「藍鵲」高教機。之後空軍舉辦票選命名活動，正式命名為「勇鷹」高教機。
為了讓台灣政府回心轉意，李奧納多公司願意把相關技術與經驗輸出給台灣，讓漢翔擁有維護M-346機隊的完整能量，並有能力進行客製化修改與性能提升，也將協助台灣航太廠商納入零件供應鏈，以協助台灣航太產業的發展。不過，漢翔董事會於2016年8月通過提案，堅定支持國防部「國機國造」政策，並獲全體董事一致支持。
在向我國推銷M-346教練機過程中，李奧納多公司除了聘請台灣公關公司宣傳外，還大手筆邀請軍事記者前往義大利參觀生產線，對於媒體報導若有需要澄清之處，公關公司高層還會親自致電媒體說明，因為廠方盼這場競標是場「公平競爭」。
當時除了M-346外，韓國航太工業公司（KAI）也與長榮集團合作，推出T-50「金鶯」（Golden Eagle）教練機，有意投標我國高教機。雖然T-50是美國洛克希德馬丁與韓國合作研發，並非純韓系戰機，但是考量民族情感，國軍採購韓製武器裝備的機率極低。
2016年11月2日，時任國防部長馮世寬在立院外交及國防委員會備詢時，被問到高教機籌獲一事，馮世寬表示，漢翔的XT-5教練機，預計在2020年原型機試飛，2023年量產，保證可以如期、如質交機。他重申，所謂的「國機國造」，「國機」是指國產的飛機，因此M-346、T-50金鶯式（Golden Eagle）教練機都確定遭淘汰。
在蔡英文政府確定以經國號戰機為藍本，研發新式高教機後，李奧納多公司方面極為不滿，多次在新加坡航展上向前去採訪的台灣記者抱怨，高教機採購案遭到背棄。2020年2月，新冠肺炎開始全球蔓延，義大利政府率先下令禁止台灣航班進入義大利，但卻未禁止台灣人入境，部分人士因而質疑，這是義大利在報Ｍ-346教練機未能拿到台灣訂單之仇。